Выставка фотографий Александра Родченко открывается в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выставка "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation" откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер 24 января. В экспозицию в том числе вошли самые известные фотографии автора, на которых запечатлены поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик. Выставка продлится до 5 апреля.

"Эта выставка организована на основе двух портфолио. Первое состоит из портретов, второе - топовые снимки Александра Родченко. Но на самом деле эта подборка в целом является неким творческим кредо Александра Родченко, потому что первая его посмертная выставка в 1957 году включала многие, если не все, эти снимки. Они были отобраны Варварой Степановой, его супругой, которая знала в точности, на что он обращал внимание, что ценил, что считал действительно особым и удачным для себя", - рассказала журналистам в четверг правнучка Родченко, сокуратор выставки Екатерина Лаврентьева.

Она добавила, что портфолио Родченко можно изучать как образовательное пособие. "Изначально предполагалось, что эти два портфолио будут не только в музеях, они прежде всего будут там, где учатся фотографы. Поэтому к каждому снимку была приложена четкая характеристика, как был сделан этот кадр: какой объектив, какая выдержка, какая диафрагма, пленка", - пояснила она.

Лаврентьева отметила, что в фотографии зачастую делают акцент на композиции, на герое, забывая о технике, которая не менее важна. Среди знаковых кадров, представленных на выставке, - снимки, на которых запечатлены Осип Брик, Лиля Брик, Владимир Маяковский. Представлены портреты других знаменитых художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ".

"Маяковский - один из излюбленных героев Александра Родченко, завсегдатай его мастерской, и мы можем увидеть очень много его портретов, вариантов съемки. Интересно, что многие из этих снимков нашли себя на обложках книг Маяковского, использовались как элемент фотомонтажа", - отметила правнучка Родченко.

Особый угол зрения

В экспозицию также вошли архитектурные съемки и фоторепортажи: легендарные "Балконы" (1925), "Пожарная лестница" (1925), "Лестница" (1929), а также "Пионер - трубач" (1930) и "Пионерка" (1930).

"Жизнь фотографа - это несколько секунд, может быть, наберется несколько минут. И то это очень большая роскошь. Почему? Потому что снимки, которые нас с вами окружают, - это выдержка доли секунды. То есть это жизнь человека, которая оказывается в этом пространстве, нам с вами явленная. Задумайтесь об этом, потому что это действительно позволяет как-то иначе смотреть на кадры", - сказала Лаврентьева.

Второй момент, добавила она, состоит в том, что именно фотография позволяет узнать другому человеку, как мыслит кто-то еще, как он видит, чувствует, "отбирает" действительность. "Потому что действительность - одна на всех, но снимков одного и того же момента может быть множество. И вот это пространство, в котором мы сейчас с вами находимся, пространство фотографий, уникально своей системой координат, своей манерой видения. Основные моменты этой системы - ракурс, необычная точка съемки. Кредо Родченко: "Я хочу научить людей видеть необыкновенно обыкновенные вещи", - сказала правнучка Родченко.

Сокуратором выставки выступил также внук и ведущий специалист творчества Александра Родченко - Александр Лаврентьев. Всего в экспозиции представлено около 60 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио.

Основоположник конструктивизма

Александр Родченко (1891-1956) был одним из основоположников конструктивизма и создателей первой советской рекламы. Работал над агитационными плакатами, писал абстракции, иллюстрировал книги, он изобрел приемы художественной фотографии, которые используются по сегодняшний день. Целую серию рекламных плакатов художник выпустил совместно с Маяковским. В технике фотомонтажа Родченко создавал не только плакаты, но и иллюстрации для книг и журналов - например, к поэме Маяковского "Про это".

Фотографией Родченко стал заниматься с 1924 года. К тому времени он был уже состоявшимся художником, преподавал в Московском художественно-техническом институте. После Великой Отечественной войны Родченко увлекся пикториализмом - направлением фотографии, которое сближает снимки и живописные работы. Художник умер 3 декабря 1956 года. В 2006 году в Москве была открыта Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко.