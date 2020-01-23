МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Создатель и генеральный продюсер "Королевского цирка", заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе покидает должность главного режиссера Росгосцирка, сообщил он в четверг ТАСС.

"Я сам принял решение об увольнении по собственному желанию из Росгосцирка. Заявление написано, все подписано и зарегистрировано", - сказал он.

Заслуженный артист России и Грузии, генеральный продюсер "Королевского цирка" Гия Эрадзе родился 3 октября 1978 года в Тбилиси. Творческую деятельность начал в 1989 году в Тбилисском цирке ассистентом в конном аттракционе "Джигиты Грузии" под руководством народной артистки Грузии Наны Мелкадзе. С 14 апреля 2007 года артист работает в Росгосцирке, а в январе 2019 года стал его главным режиссером.

Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, сейчас она объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями самых престижных международных фестивалей и конкурсов.