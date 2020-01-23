Директором Волковского театра в Ярославле назначили экс-директора "Театра Луны"

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Директором Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле назначили Айрата Тухватуллина, ранее занимавшего должность директора "Театра Луны". Об этом сообщила журналистам пресс-служба Волковского театра.

"На должность директора театра драмы имени Федора Волкова назначен Айрат Тухватуллин", - проинформировала пресс-служба.

С 2017 года Тухватуллин являлся директором московского "Театра Луны". Ранее работал заместителем директора в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Тухватуллин учредил Международное театральное агентство "Интерстейдж" по организации гастролей российских, итальянских и американских театральных трупп.

Ранее директором Волковского театра был Алексей Туркалов. 5 июля 2019 года он покинул должность после конфликта с бывшим художественным руководителем театра Евгением Марчелли. После увольнения Туркалова исполняющим обязанности директора театра стала Юлия Серова.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".