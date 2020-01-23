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Хабенский перезапустит благотворительный проект "Поколение Маугли" с участием Арбениной

Средства от продажи билетов пойдут на помощь подопечным Фонда Хабенского - детям с опухолью мозга

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и шоумен Тимур Родригез примут участие в перезапуске благотворительного театрального проекта народного артиста России Константина Хабенского "Поколение Маугли". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора проекта.

"Первые спектакли можно будет увидеть 1 и 2 июня в МХТ им. Чехова. В первых спектаклях возобновленного проекта примут участие Диана Арбенина, Тимур Родригез и Константин Хабенский", - сообщили организаторы, уточнив, что средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского - детям с опухолью мозга. Перезапуск проходит совместно с Детским музыкальным театром юного актера и компанией Moscow Show.

Проект стартовал в 2014 году. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом шумном городе. В нем тигр Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей.

"Мы попытались собрать новую версию спектакля "Поколение Маугли" - более взрослую и интересную, - привели в пресс-службе слова Хабенского. - Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и пять взрослых актеров. "Поколение Маугли" - история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. Они были до интернета, и они останутся после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом".

С 2014 по 2016 годы проект собрал свыше 15 млн руб., которые помогли оплатить лечение более чем 40 детей, сообщили в пресс-службе. Последнией спектакль "Поколение Маугли" прошел 1 октября 2016 года в Кремлевском дворце. Спектакль стал лауреатом Премии Станиславского в 2014 году, "Премии Рунета" в 2015, премии "Импульс добра" в 2016 и премии "Звезда Театрала" в 2017.

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