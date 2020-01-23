В Архангельской области летом 2020 года снимут цикл фильмов о реках Севера России

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Цикл документальных фильмов "Великие реки России. Русский Север" будут снимать летом 2020 года в Архангельской и Вологодской областях. Как рассказал ТАСС продюсер проекта Андрей Подколзин, пока запланировано восемь серий по 25 минут.

"Проект стартует в местечке Ярославское взморье. Съемки начнутся 12 мая недалеко от Рыбинска в Ярославской области, бухта Коприно, мы пройдем по Шексне, Сухоне, с конца июня - начала июля съемки начнутся в Архангельской области и продлятся до августа. Мы пройдем всю Двину до Архангельска. Будет много-много всяких точек, остановок, мест, о которых мы будем рассказывать. Мы планируем восемь фильмов по 25 минут", - сказал Подколзин.

Съемочная группа отправится на судне под названием "Аксидиан". Это патрульный речной катер 1959 года постройки. С помощью волонтеров его превратили в медиасудно, с борта которого можно вести прямую трансляцию и монтировать видео прямо на борту. "Мы в 2017 году купили судно типа "Ярославец ", распространенное речное судно, строилось на нескольких заводах. Он менее 20 метров в длину, стальной. Он был списан, мы его перестроили, затем пришли, залили топливо, масло, поменяли аккумулятор", - сказал собеседник агентства.

У экспедиции будет и сухопутная часть: часть группы станет передвигаться на машине, чтобы иметь возможность снимать судно в движении и встречать своих коллег на берегу. Катер, особенно в начале маршрута, должен будет идти четко по графику, чтобы пройти по всем запланированным рекам. "Например, 9 июня мы должны быть в Великом Устюге, нам так сказали речники, потому что Сухона судоходна только до 9 июня, после нам не гарантируют прохождения", - заметил он.

Волга, Дон и Ока

Кинопроект "Великие реки России" начали в 2017 году с Волги, которую съемочная группа прошла от истока до устья. Участники побывали на всех волжских ГЭС, посетили десятки музеев, выставок, готовили блюда национальных кухонь, изучали затопленные усадьбы на дне Рыбинского водохранилища. Подготовлено 16 серий о Волге, из них восемь уже вышли в эфир.

В 2019 году были сняты циклы о Доне и Оке. Сейчас фильмы находятся в процессе монтажа, их выпустят в 2020 году. "Совершенно логично движение после Волги, Дона и Оки на север, мы работаем пока в европейской части страны, чтобы не переносить судно, - пояснил Подколзин. - Жителей морских городов в России намного меньше, чем речных".

Реки Севера

В Архангельской и Вологодской областях съемочная группа посетит монастыри, исторические места, большие города и небольшие поселки. "Есть город мореходов - Тотьма на Сухоне, там есть Школа путешествий Федора Конюхова, я пригласил Федора, чтобы он представил свою школу и рассказал о ней", - добавил продюсер проекта.

Если по Вологодской области план съемок уже составлен, то по Архангельской он в стадии разработки. Часть точек уже намечена: это Котлас, в Котласском районе один из фрагментов посвятят деревне, где родился известный советский военачальник, адмирал Николай Кузнецов. В 1939-1947 и 1951-1955 годах он возглавлял советский Военно-морской флот. Именно он в ночь на 22 июня 1941 года отдал приказ о приведении флотов в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации.

В планах - съемки в Красноборске, Верхней Тойме, Архангельске, Северодвинске и музее деревянного зодчества "Малые Корелы", группа отправится на Вычегду в старинный центр солеварения город Сольвычегодск. "Уже на этапе подготовки все, что мы узнаем, - это открытие, и мы хотим это открытие сделать для всех россиян. Например, что вологодские и архангельские крестьяне не были крепостными, вологодские и архангельские крестьяне активно участвовали в освоении Русской Америки, Тихого океана. В Сибири, на Дальнем Востоке и Тихом океане есть много имен, которые относятся к этим людям и землям. И таких исторических глубинных открытий будет очень много, здесь благодатная почва", - сказал он.

Научные исследования

Как говорят авторы, "Великие реки России" - не только медиа-, но и исследовательский проект. В 2019 году совместно с группой "Морское, речное и подводное наследие" кафедры музеологии факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета экспедиция обнаружила остатки затопленного хазарского города Саркел на дне Цимлянского водохранилища.

"Это уже историческая сенсация. Нашли точное местоположение города Саркел, хазарский город, который был затоплен, когда строили плотину в 1952 году. Нашли, сейчас это подтвержденное археологическое открытие", - пояснил Подколзин.

Большое место в программе занимает тема экологии. В 2019 году на судне оборудовали мини-лабораторию, и на Доне ученые взяли пробы воды на микропластик. "Это очень серьезная тема. Одежду постирали, и в воду попал пластик, и в самой мыльной системе, в моющих веществах микропластик - он везде. И он уже серьезным образом появляется в наших реках, из рек попадает в океан, оседает в почвах, - отметил собеседник агентства. - Не существует нормативов по микропластику, потому что это новая проблема. И мы этой проблеме уделяем большое внимание".

По словам организатора проекта, экологические исследования будут продолжены, пробы на микропластик планируется брать и во время экспедиции по северным рекам.

Монтаж серий начнется в сентябре, к концу года появятся первые ролики. В 2020 году еще одну часть проекта "Великие реки России" будут снимать в Псковской области на реке Великой. Исток реки находится на Бежаницкой возвышенности, река впадает в Псковско-Чудское озеро. На берегах реки расположено множество объектов культурно-исторического значения. Съемки запланированы на июнь и июль.