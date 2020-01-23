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"Союзмультфильм" вернул права на показ золотой коллекции на платном телевидении

Директор студии Борис Машковцев заявил, что это позволит увеличить доходы и авторские отчисления

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" теперь будет самостоятельно выдавать лицензии на показ золотой коллекции платным телеканалам. Об этом в четверг ТАСС сообщил директор студии Борис Машковцев.

"Киностудия "Союзмультфильм" договорилась о досрочном расторжении договора с компанией "Твин" по использованию прав на золотую коллекцию для показа на платных телеканалах. Соглашение, заключенное в 2013 году между "Твин" и "Союзмультфильмом", предполагало единовременную выплату в пользу киностудии. При этом семь лет назад сумма этой выплаты не отражала рыночную стоимость договора и, таким образом, сделка наносила серьезный ущерб как интересам студии, так и авторам золотой коллекции. Теперь, после возврата прав, "Союзмультфильм" будет самостоятельно выдавать лицензии платным каналам, что позволит увеличить доходы студии и авторские отчисления", - сказал он.

По словам Машковцева, самостоятельное управление коллекциями студиями-производителями является более эффективным способом поддержки произведений, созданных 50 лет назад и более. "Для того, чтобы произведения, созданные в советский период, были востребованы и оставались популярными, необходима маркетинговая поддержка проектов, таргетированные пакетные продажи, мероприятия и акции для детей и молодежи. Киностудия поддерживает свое культурное наследие: формируется архив, исследуются и систематизируются исторические материалы. В 2020 году будет открыт тематический парк на ВДНХ, посетители которого также смогут встретиться с персонажами золотой коллекции", - добавил он.

В пресс-службе "Союзмультфильма" отметили, что студия будет продолжать работу по устранению правовой неопределенности в отношении золотой коллекции.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года, на которой было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.

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