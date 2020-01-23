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Предложения по изменениям в Конституции

Мацуев, Калягин и Пиотровский предлагают внести в Конституцию положение об охране культуры

Таким положением деятели культуры предлагают дополнить главу "Федеративное устройство"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, входящие в рабочую группу по внесению поправок в конституцию, предлагают дополнить третью главу основного закона положением о том, что культура России охраняется государством и является наследием многонационального народа страны. Об этом говорится в заявлении трех сопредседателей рабочей группы, которое поступило в ТАСС.

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"В ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ А. А. Калягин озвучил предложение, выработанное совместно с коллегами по творческому цеху, входящими в группу (поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева), по включению в основной закон поправки..."Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством", - говорится в документе.

Данным положением предлагается дополнить главу "Федеративное устройство".

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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