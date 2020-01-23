В Псковской области учредили звания заслуженного работника культуры и деятеля искусств

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Власти Псковской области учредили два новых звания - заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств, которые будут присуждаться за высокие результаты в профессии. Обладатели этих статусов будут получать денежные выплаты из областного бюджета, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с театральными деятелями региона.

"Я подписал соответствующий документ. Утверждены региональные звания: "Заслуженный работник культуры Псковской области" и "Заслуженный деятель искусств Псковской области". К разговору о признании, финансовой поддержке людей, которые в профессии состоялись, у ваших коллективов появился инструмент. Это признание на региональном уровне", - сказал Ведерников.

По его словам, обладатели этих званий будут получать единовременные и постоянные денежные выплаты. "Это 25 тыс. рублей единовременная выплата и 5 тыс. рублей ежемесячно до тех пор, пока человек работает в профессии на территории Псковской области", - сказал губернатор, обращаясь к театральным деятелям региона.

Он также добавил, что псковские власти решили поддержать молодые актерские семьи и предоставить им жилье. "У нас есть 4 молодые семьи, которые трудятся в театрах города Пскова и города Великие Луки. Четыре двухкомнатные квартиры в служебное пользование с возможностью последующей приватизации в этом году этим семьям будут выделены", - отметил Ведерников.

Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова назвала это решение беспрецедентным. "Я знаю, что одна семья в ожидании ребенка, одна семья с маленьким ребенком, живет в нашем общежитии", - уточнила она.