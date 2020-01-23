Фильм "Маленькие женщины" откроет Международный зрительский фестиваль авторского кино

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Драма американского режиссера Греты Гервиг "Маленькие женщины" будет первым фильмом, показанным на Международном зрительском фестивале авторского кино в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил программный директор смотра Антон Долин.

"Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг - прекрасная картина, которой мы открываемся <...> Мы занимаемся кинопросвещением, а не бизнесом, и для нас важно, чтобы максимальное количество зрителей увидело те нестандартные фильмы, которые мы показываем. Мы выбираем только кино самого высокого уровня", - сказал Долин.

Собеседник агентства также отметил, что на фестивале будет три программы. "У нас три параллельно проходящих программы, одна из них - это "Лучшие фильмы прошлого года". Вторая программа - это "Премьеры". И третье - это "Ретроспектива", поскольку проект просветительский, и нужно параллельно с новыми фильмами и прошлогодними показывать фильмы из прошлого", - добавил он.

В программу "Премьеры" вошли криминальная комедия Корнелиу Порумбою "Свистуны", драма про танцовщицу от Пабло Ларраина "Эма: Танец страсти", бразильская ретро-драма "Невидимая жизнь Эвридики" и другие картины. В "Ретроспективе" ленты главных азиатских режиссеров - от "Кладбища блеска" Апичатпонга Вирасетакула до "Бродячих псов" Цай Минляна". В программу "Лучшее за год" вошли драма Нигины Сайфуллаевой "Верность", картина Педро Альмодовара "Боль и слава", документальный фильм, снятый Дзигой Вертовым более 100 лет назад, "Годовщина резолюции" и другие.

Международный зрительский фестиваль авторского кино пройдет с 24 по 30 января в кинотеатрах сети "Москино". Организаторами форума выступает сеть городских кинотеатров "Москино" департамента культуры Москвы совместно с журналом "Искусство кино".