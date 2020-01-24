В Бахчисарае начнут ремонт "золотого кабинета" крымских ханов

БАХЧИСАРАЙ, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Руководство Бахчисарайского историко-культурно и археологического музея-заповедника рассчитывает в 2020 году начать реставрацию в главном корпусе Ханского дворца и его изюминки - "золотой", или "фруктовой" комнаты, служившей кабинетом крымским ханам, сообщил ТАСС генеральный директор заповедника Вадим Мартынюк.

В ноябре 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ТАСС, что первую в истории полную реставрацию резиденции крымских ханов в Бахчисарайском дворце завершат в 2021 году. В июне 2017 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры, говорил, что Ханский дворец будет отреставрирован впервые со времен СССР, а полное завершение реставрации дворца ожидается в 2022 году.

"Фруктовая комната входит в структуру главного корпуса "Ханский дворец" и будет отреставрирована. На основе проведения конкурсных процедур будет определяться генподрядная организация, которая, в свою очередь, уже имеет право привлекать квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения подобных работ", - говорится в ответе Мартынюка на запрос ТАСС.

В Минкультуры республики ТАСС сообщили, что научно-проектная документация уже разработана на следующие объекты ансамбля дворца: Ханская мечеть, главный корпус, гарем, графский (светский) корпус, ханская кухня, библиотечный корпус, конюшенный корпус, соколиная башня, гробница "Дюрбе Диляры Бикеч", гробница "Северное дюрбе", гробница "Южное дюрбе", набережная реки Чурук-су с тремя мостами и Екатеринская миля. Еще на три объекта ведется разработка научно-проектной документации, окончание которой планируется в 2020 году. Для восстановления внешнего облика Ханского дворца выделяется более 2 млрд рублей.

"Золотой кабинет", или "фруктовая комната", подлежит реставрации в комплексе с объектами второго этажа южного строения главного корпуса, над которыми в ходе противоаварийных работ смонтирован временный металлический навес для снятия нагрузок на кровлю и стены.

Как в Стамбуле

Старший научный сотрудник Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Ленара Чубукчиева рассказала ТАСС, что подлежащие реставрации комнаты не видели ремонта более 230 лет, со времен, когда во дворце останавливалась российская императрица Екатерина II. Их закрыли для посетителей более 25 лет назад и хотели приступить к реставрации, но после распада СССР о восстановлении прежнего облика внутреннего убранства главного корпуса дворца пришлось забыть.

"Это самые красивые покои Ханского дворца, которые нуждаются в реставрации - посольский зал, золотая и кофейная комнаты на втором этаже главного корпуса дворца", - рассказала она.

В этом году, по словам главного архитектора заповедника Рустема Умерова, в команты должны зайти специалисты-реставраторы. Им необходимо восстановить позолоту, воссоздать интерьер, атмосферу того времени.

"Мы надеемся, что это будут реставраторы из Турции, поскольку они хорошо знают особенности работ. К примеру, те из них, кто хорошо знают нюансы восточных дворцов, таких как резиденция турецких султанов - дворец Топкапы в Стамбуле. Там тоже есть помещение - ешиль ода, или зеленая комната, подобная нашей фруктовой", - говорит он.

Работы по реставрации как гарема, так и главного корпуса дворца, являются самыми сложными, так как требуется восстановить большое количество росписей, оформления, декоративных элементов.

В стиле Ренессанса

"Золотая", или "фруктовая комната", была рабочим кабинетом крымских ханов, где они работали, принимали послов. Послы ожидали приема в посольском дворике снаружи, а затем проходили во дворец через специальные железные ворота Портал Демир-Капы. Они были созданы в 1503 году Алоизио Ламберти да Монтаньяна (Алевизом Фрязиным Новым), автором Архангельского собора Московского Кремля.

В декоре "золотого кабинета" использованы выполненные по дереву изображения фруктов, причем не только традиционных для Крыма той поры, таких как яблоки, персики, арбузы, инжир, но и экзотичных лимонов и апельсинов. Все они покрыты сусальным золотом. В этой связи кабинет получил еще одно свое название - золотой. По стенам - надписи, выполненные арабской вязью - выдержки из поэмы "Касыда Плаща", посвященной пророку Мухаммаду средневекового автора Хасана Аль-Бусайри.

Изображениями фруктов покрыт и находящийся здесь камин. В нем тоже есть свой колорит, рассказывает Умеров. Дело в том, что огонь в нем не разводили и уголь или дрова не подбрасывали. В холодную пору года сюда каждые четыре часа слуги заносили медную жаровню с раскаленными углями, которые согревали помещение.

Чубукчиева не исключает, что внутреннюю роспись ханского кабинета могли выполнять итальянские мастера, имена которых не дошли до наших дней. В декоре этой комнаты, по ее словам, угадываются не только восточные мотивы, но и элементы Ренессанса. Об этом, в частности, свидетельствуют стилизованные изображения капителей колонн, расположенных между витражами и их форма, тяготеющая к итальянским галереям с арочными проемами.

Дворец в саду

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", дворец и дал затем название городу. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая паркового комплекса, сейчас - не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII веках, и на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Весь комплекс в разное время подвергался разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь.

В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения. Также в границах территории Ханского дворца расположены пять объектов культурного наследия регионального значения - две братские могилы, братское кладбище и две могилы Героев Советского Союза.

7 сентября 1820 года поэт Александр Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец и затем написал поэму "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". По данным историков, именно эти произведения помогли сохранить название города, поскольку в 1944 году после высылки крымских татар власти начали изменять все топонимы, связанные с ними.

Среди самых известных объектов Ханского дворца - упоминаемый Пушкиным "фонтан слез", к которому он в дар приносил две розы. Эту традицию в музее поддерживают до сих пор: розы находятся в чаше фонтана круглый год.