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В Париже готовится выставка сокровищ собора Нотр-Дам

Выставка будет носить название "Вновь увидеть Нотр-Дам. Сокровища собора вне его стен"

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Парижане предстоящим летом смогут увидеть основные произведения искусства и религиозные ценности из кафедрального собора Нот-Дам, сильно пострадавшего от пожара. Об этом сообщил радиостанции France Bleu священник Жиль Друэн, представитель архиепископа Парижского Мишеля Опети в госкомитете по восстановлению собора.

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Выставка, подготовка которой уже началась, будет носить название "Вновь увидеть Нотр-Дам. Сокровища собора вне его стен". Экспозиция будет развернута в непосредственной близости от собора - в выходящей фасадом на соборную площадь больнице Hotel-Dieu. Доступ посетителей будет бесплатным, но в то же время они будут иметь возможность пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери.

В экспозиции будут представлены 150 экспонатов церковного искусства и католической религии. Это обрядовые сосуды, дароносицы, монстранцы - ковчеги, в которых мощи выносятся во время процессий. Также посетители смогут увидеть множество скульптур и картин, украшавших кафедральный собор. Они были спасены от огня благодаря работе священнослужителей, охраны собора, полицейских и пожарных.

На выставке будет присутствовать и ставший знаменитым на весь мир металлический петух, служивший навершием сгоревшего шпиля, пробившего во время пожара свод храма. Упав с большой высоты на каменный пол собора, петух, выполненный из чеканного металла, несколько погнулся, выпрямлять его пока не решаются.

Также будут представлены несколько демонтированных в соборе старинных витражей, скульптурное надгробие XIV века, искусная подставка для нот знаменитого органиста и композитора Луиса Вьерна (1870-1937). Куратором выставки назначена Беатрикс Соль, бывший директор Версальского музея.

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