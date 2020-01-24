Толстой оценил работу Мединского на посту главы Минкультуры

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Владимир Мединский, который переходит на должность помощника президента РФ, хорошо проявил себя на прежнем посту - министра культуры РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал помощник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

В пятницу Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощником президента РФ.

"Владимир Ростиславович много сделал на посту министра, продолжит работу в администрации", - сказал Толстой.

О том, как будет разделен функционал между двумя помощниками по культуре, пока не известно. "Я остаюсь на своей должности, по крайней мере, никто пока меня не увольнял и не переводил на другой пост, функционал мой пока тоже остается. Думаю, руководство позднее нам все подробно разъяснит", - сказал Толстой.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. Мединского на посту министра культуры РФ сменила Ольга Любимова.