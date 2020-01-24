Путин поздравил коллектив "Литературной газеты" со 190-летием издания

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции "Литературной газеты" и ее читателей со 190-летием со дня выпуска издания. Поздравление опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что "Литературная газета" всегда шла "в ногу со временем", оказывала большое влияние на развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики. Формировала у читателей тонкий литературный вкус", - отметил Путин. "И благодаря глубоким, содержательным материалам, размещенным на ее страницах, неизменно пользовалась широкой популярностью", - подчеркнул он.

Президент отметил, что подшивки газеты свидетельствуют об уникальной творческой истории издания, "о блистательном созвездии имен выдающихся писателей и поэтов, стоявших у истоков создания газеты и в разные годы сотрудничавших с ней". Путин напомнил, что именно в "Литературной газете" впервые были опубликованы многие известные произведения.

"Сегодня, как и прежде, "Литературная газета" - в гуще общественной и культурной жизни, открыта для смелых, интересных идей и талантливых авторов", - добавил он, пожелав коллективу газеты неиссякаемого вдохновения и новых свершений.

"Литературная газета" - основное российское периодическое издание, посвященное современной литературе и критике. Первый номер "Литературной газеты" был издан 13 января (1 января по старому стилю) 1830 года в Санкт-Петербурге. В числе ее основателей были поэты Антон Дельвиг (он же стал первым редактором) и Александр Пушкин. В "Литературной газете" Пушкин опубликовал главу из "Путешествия в Арзрум" и романа "Арап Петра Великого", отрывок из восьмой главы "Евгения Онегина", "Стансы", "Арион" и другие стихотворения. В отделе прозы одно из первых своих произведений, фрагменты из повести "Страшный кабан", опубликовал Николай Гоголь. Также газета печатала произведения поэтов Петра Вяземского, Евгения Баратынского, стихи сосланных декабристов Александра Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера. С 30 июня 1831 года "Литературная газета" не выходила. В 1840 году издатель Андрей Краевский начал выпуск одноименной газеты, которая выходила до 1849 года. В ХХ веке издание "Литературной газеты" было возобновлено 22 апреля 1929 года при поддержке Максима Горького.

По состоянию на 13 января 2020 года было издано более 6 тыс. номеров "Литературной газеты". Должность главного редактора издания с августа 2017 года занимает писатель Максим Замшев.