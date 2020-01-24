{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил коллектив "Литературной газеты" со 190-летием издания

Президент отметил влияние газеты на развитие общественной мысли и журналистики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции "Литературной газеты" и ее читателей со 190-летием со дня выпуска издания. Поздравление опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что "Литературная газета" всегда шла "в ногу со временем", оказывала большое влияние на развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики. Формировала у читателей тонкий литературный вкус", - отметил Путин. "И благодаря глубоким, содержательным материалам, размещенным на ее страницах, неизменно пользовалась широкой популярностью", - подчеркнул он.

Президент отметил, что подшивки газеты свидетельствуют об уникальной творческой истории издания, "о блистательном созвездии имен выдающихся писателей и поэтов, стоявших у истоков создания газеты и в разные годы сотрудничавших с ней". Путин напомнил, что именно в "Литературной газете" впервые были опубликованы многие известные произведения.

"Сегодня, как и прежде, "Литературная газета" - в гуще общественной и культурной жизни, открыта для смелых, интересных идей и талантливых авторов", - добавил он, пожелав коллективу газеты неиссякаемого вдохновения и новых свершений.

"Литературная газета" - основное российское периодическое издание, посвященное современной литературе и критике. Первый номер "Литературной газеты" был издан 13 января (1 января по старому стилю) 1830 года в Санкт-Петербурге. В числе ее основателей были поэты Антон Дельвиг (он же стал первым редактором) и Александр Пушкин. В "Литературной газете" Пушкин опубликовал главу из "Путешествия в Арзрум" и романа "Арап Петра Великого", отрывок из восьмой главы "Евгения Онегина", "Стансы", "Арион" и другие стихотворения. В отделе прозы одно из первых своих произведений, фрагменты из повести "Страшный кабан", опубликовал Николай Гоголь. Также газета печатала произведения поэтов Петра Вяземского, Евгения Баратынского, стихи сосланных декабристов Александра Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера. С 30 июня 1831 года "Литературная газета" не выходила. В 1840 году издатель Андрей Краевский начал выпуск одноименной газеты, которая выходила до 1849 года. В ХХ веке издание "Литературной газеты" было возобновлено 22 апреля 1929 года при поддержке Максима Горького.

По состоянию на 13 января 2020 года было издано более 6 тыс. номеров "Литературной газеты". Должность главного редактора издания с августа 2017 года занимает писатель Максим Замшев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Еврейский музей в Москве ежегодно посещает около 600 тыс. человек
Руководство музея сообщило, что средний ежегодный прирост посетителей составляет 10-15%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС