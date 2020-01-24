Еврейский музей в Москве ежегодно посещает около 600 тыс. человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Еврейский музей и Центр толерантности в Москве ежегодно посещает около 600 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Федерации еврейских общин (ФЕОР), основатель и директор музея Александр Борода.

"У нас 600 тыс. посетителей ежегодно, каждый год примерно 10-15% прирост. Посетители приходят как на основную экспозицию, так и на временные выставки. Приходят на специальные события - перформансы, лекции, показы фильмов, которые мы организуем в рамках деятельности музея. Стараемся делать музей мультикультурной площадкой", - сказал Борода.

Он добавил, что в музее проходят самые разнообразные выставки и мероприятия - посвященные отдельным направлениям культуры, а также истории - как России, так и мира в целом. Отдельную работу проводит Центр толерантности, где проходят уроки толерантности для школьников. Также Центр занимается разработкой методических пособий для школ.

Еврейский музей и центр толерантности в Москве - один из крупнейших музеев еврейской культуры в России и мире. Располагается в здании памятника архитектуры советского авангарда, автобусном "Бахметьевском гараже". Открытие Еврейского музея и центра толерантности состоялось 8 ноября 2012 года.

Музей рассказывает об истории еврейской общины в России. На его территории размещаются 4D-кинотеатр, библиотека, центр советского авангарда, детская студия, временные экспозиции. В 2013 году при музее был открыт филиал Российской государственной библиотеки, куда были переданы древнееврейские книги и рукописи из библиотеки семьи Шнеерсона.

Еврейский музей и центр толерантности - один из самых высокотехнологичных музеев в России. Помимо традиционных экспонатов - книг, письменных свидетельств и т.д. в музее широко представлена интерактивная информация, собрана уникальная коллекция видео- и аудиоматериалов.