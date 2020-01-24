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Музеи, кафе и гостиницу планируют открыть в башнях Смоленской крепости

У одной из башен в восточной части крепости также предполагается обустроить городской парк с обзорной площадкой

ТАСС, 24 января. Часть башен Смоленской крепостной стены, реставрация которой должна завершиться в 2022 году, планируют приспособить под музеи Отечественной войны 1812 года и археологии, а также гостиницу и кафе. У одной из башен восточной части крепости предлагается создать городской парк, сообщил в пятницу руководитель регионального департамента по культуре Михаил Ивушин на совещании у губернатора.

В конце 2019 года Министерство культуры РФ провело конкурс концепций развития Смоленской крепостной стены, в котором победил проект начальника отдела департамента культуры Костромской области Сергея Пиляка, который предложил создать на основе крепости музей-заповедник, объединив все ее части в единый комплекс. Параллельно с этим Международная школа дизайна архитектурно-исторической среды разработала концепцию соединение всех участков стены, в том числе и утраченных, и создания закольцованного туристического маршрута.

"Часть башен, расположенных на восточном участке стены, после проведения реставрационных работ предлагается использовать в качестве объектов социально-культурного назначения, например, кафе, центра документального кино, гостиницы и прочее. В башнях, находящихся на юго-западном отрезке, могут быть открыты музеи разных тематик - по предварительным данным, там разместятся музей войны 1812 года, музей археологии и так далее", - приводит пресс-служба слова Ивушина.

На территории у одной из башен в восточной части крепости, по словам Ивушина, предполагается обустроить городской парк, построить обзорную площадку. В пресс-службе администрации региона ТАСС сообщили, что в проект, возможно, будут внесены изменения, его окончательный вариант представят для общественного обсуждения.

Смоленская крепостная стена

Уникальный памятник архитектуры, истории и культуры - Смоленская крепостная стена - построен в конце XVI - начале XVII вв. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже Русского государства. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.

В 2018 году объект передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В ноябре того же года состоялась рабочая встреча губернатора региона Алексея Островского с возглавлявшим тогда правительство РФ Дмитрием Медведевым, по результатам которой обращение администрации региона было поддержано, и на проведение реставрационных работ из федерального бюджета выделили 1,3 млрд рублей. Они должны быть завершены в середине 2022 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичОстровский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
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