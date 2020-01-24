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Кончаловский планирует прокат фильма о забастовке в Новочеркасске на май 2020 года

Главную роль в картине "Дорогие товарищи" исполнила Юлия Высоцкая

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фильм "Дорогие товарищи" о забастовке рабочих электровозоремонтного завода в 1962 году в Новочеркасске выйдет в первой половине текущего года, ориентировочно, в мае, сказал ТАСС в пятницу режиссер картины Андрей Кончаловский.

"Надеюсь, что я выпущу ее (картину) в первой половине этого года. Надеюсь, что весной, к маю", - сказал он.

Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая. По словам режиссера, в последнее время появляется "немало фильмов, в которых 60-70-80-е года ХХ века выглядят фальшиво, надуманно, ничуть не соответствуя советским фильмам, снятым в то время - "Летят журавли" или "Баллада о солдате".

Своей задачей режиссер считает "достаточно скрупулезно, детально восстановить эпоху СССР шестидесятых годов". Как ранее сообщил Кончаловский в интервью ТАСС, картина "будет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации", героиня фильма - "строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей".

В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста. Демонстрация работников завода была расстреляна, 24 человека погибли на месте, 87 были ранены, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 - к длительным срокам лишения свободы как "зачинщиков беспорядков". Позже все осужденные были реабилитированы.

Теги
РоссияКончаловский, Андрей Сергеевич
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