В Фонде развития кино заявили, что пока не отказываются от поддержки фильма Звягинцева

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, пока не отказывается от поддержки будущего фильма номинанта на "Оскар", обладателя "Золотого глобуса" и наград Каннского кинофестиваля Андрея Звягинцева. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава фонда Антон Малышев.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что Звягинцев начал работать над новым проектом (его название пока не уточняется), но столкнулся с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильм, который якобы может "принести неприятности". Среди потенциальных инвесторов картины называли "Кинопрайм", производством фильма должна была заняться кинокомпания Hype Film, а продюсером должен был стать Илья Стюарт.

Проект Андрея Звягинцева получил высокую оценку экспертов, "пока заявка находится в работе", однако фонд смутил бюджет будущего фильма - 700 млн рублей, пояснил Малышев. "Такой бюджет скорее характерен для коммерческих блокбастеров с миллиардными сборами, а не для вдумчивых авторских драм. Вернуть средства инвесторов будет очень сложно. Кроме того, по правилам "Кинопрайм" может вкладывать до 100 млн рублей при условии подтверждения недостающей части бюджета", - сказал Малышев.

Сейчас фонд ждет, как в целом "сложится экономика проекта".

"Мне было предложено изменить финал картины. Я отказался. Илья Стюарт в свою очередь отказался от проекта. Вот правда. Все остальное - политика", - сказал Андрей Звягинцев ТАСС.

Комментарий кинокомпании Hype Film и продюсера Ильи Стюарта ТАСС получить пока не удалось.

История вопроса

В сентябре 2019 года ТАСС со ссылкой на заявление кинокомпании Hype Film сообщал, что весной 2020 года Звягинцев приступит к съемкам нового фильма. Как поясняли в кинокомпании, в основе будущего фильма Звягинцева - "драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря".

Дебютный фильм Звягинцева "Возвращение" получил главный приз Венецианского фестиваля, а его "Изгнание" завоевало "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучшее исполнение мужской роли Константином Лавроненко. Звягинцев - обладатель премии "Золотой глобус", номинант на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь", в 2019 году его "Елена" стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.