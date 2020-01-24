В Баку обсудили вопросы выстраивания культурного диалога между Азербайджаном и Россией

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Участники круглого стола "Диалог культур - основа диалога народов" обсудили в пятницу в столице Азербайджана вопросы выстраивания культурного сотрудничества. Он состоялся в рамках конференции "Москва - Баку: диалог культур", организованной Министерством культуры Азербайджана и правительством Москвы при поддержке ТАСС.

Жить в диалоге

Выступая на круглом столе, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что диалог культур России и Азербайджана позволяет двум странам и их народам сохранять друг друга в качестве друзей и союзников. Он убежден, что можно пройти череду геополитических потрясений и испытаний, сохранив "общее восприятие друг друга как народов, объединенных общей историей, общей культурой, общими традициями и общими ценностями".

Косачев сообщил, что 21 мая 2022 года в России пройдет Всемирный саммит по межэтническому и межкультурному диалогу. По его словам, дата выбрана неслучайно: 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия, который ежегодно отмечается по решению ООН, а 2022 год - это последний год десятилетия межкультурного диалога, который был провозглашен ЮНЕСКО в 2012 году. Косачев отметил, что планируется участие глав государств, лидеров основных мировых конфессий и парламентариев из разных стран.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что продвижению такого диалога служит конференция "Москва - Баку: диалог культур", она является составной частью Бакинского процесса. "Этот процесс, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направлен на развитие и укрепление диалога между разными народами и культурами", - сказал министр. По его словам, в рамках данного процесса в Баку уже состоялось пять всемирных форумов по межкультурному диалогу, а осенью в азербайджанской столице пройдет V Международный гуманитарный форум, который проводится при поддержке президентов Азербайджана и России.

Плодотворный характер сотрудничества

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил большое значение конференции "Москва - Баку: диалог культур". Он подчеркнул, что эта конференция демонстрирует уровень и характер отношений между двумя странами: плодотворный и охватывающий все сферы гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в экономической и других областях. Швыдкой сообщил, что у двух стран много планов по развитию культурного диалога.

Со своей стороны первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поблагодарил за поддержку инициативы проведения конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. "Когда возникла идея проведения конференции, они горячо поддержали эту инициативу", - сказал он. По словам Гусмана, никогда за всю историю современной России и современного Азербайджана связи двух стран не были столь тесными и близкими.

Без рецептов извне

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова подчеркнула важность сохранения равноправия сторон при построении диалога культур. Прежде всего она заявила, что диалог культур - это когда извне "не выписываются рецепты людям, как им жить, как им менять свои традиции, во что им верить". По ее словам, диалог культур - это "уважение друг друга и поиск точек соприкосновения, несмотря на то, что все разные". Захарова убеждена, что необходимо ставить "жесткие преграды попыткам в грубой форме навязывать чужое мнение, указывать, как жить в своей культурной среде, с кем дружить, как развиваться".

Участники форума высказались за сохранение преемственности и традиций в двусторонних связях, в том числе в области культуры, расширение контактов. В частности, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли отметил необходимость передать молодежи все лучшее, что было в сотрудничестве народов Азербайджана и России в прошлом. "Особенно это важно в год 75-летия Великой Победы, которая является нашей общей победой", - сказал он. "Нам надо чаще встречаться, открывать выставки, проводить концерты, общаться, дарить друг другу то добро, которое в нас есть", - подчеркнул в свою очередь председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов.

В рамках конференции был подписан протокол о сотрудничестве между департаментом культуры Москвы и главным управлением культуры Баку.

Члены российской делегации также посетили в пятницу Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В конференции принимают участие свыше ста политиков, деятелей культуры и науки, представителей общественных организаций и СМИ.