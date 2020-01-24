{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Баку обсудили вопросы выстраивания культурного диалога между Азербайджаном и Россией

Участники круглого стола "Диалог культур - основа диалога народов" высказались за сохранение преемственности и традиций в двусторонних связях, в том числе в области культуры, и расширение контактов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на конференции "Москва-Баку: диалог культур" Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на конференции "Москва-Баку: диалог культур"
© Владимир Гердо/ТАСС

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Участники круглого стола "Диалог культур - основа диалога народов" обсудили в пятницу в столице Азербайджана вопросы выстраивания культурного сотрудничества. Он состоялся в рамках конференции "Москва - Баку: диалог культур", организованной Министерством культуры Азербайджана и правительством Москвы при поддержке ТАСС.

Жить в диалоге

Выступая на круглом столе, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что диалог культур России и Азербайджана позволяет двум странам и их народам сохранять друг друга в качестве друзей и союзников. Он убежден, что можно пройти череду геополитических потрясений и испытаний, сохранив "общее восприятие друг друга как народов, объединенных общей историей, общей культурой, общими традициями и общими ценностями".

Косачев сообщил, что 21 мая 2022 года в России пройдет Всемирный саммит по межэтническому и межкультурному диалогу. По его словам, дата выбрана неслучайно: 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия, который ежегодно отмечается по решению ООН, а 2022 год - это последний год десятилетия межкультурного диалога, который был провозглашен ЮНЕСКО в 2012 году. Косачев отметил, что планируется участие глав государств, лидеров основных мировых конфессий и парламентариев из разных стран.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что продвижению такого диалога служит конференция "Москва - Баку: диалог культур", она является составной частью Бакинского процесса. "Этот процесс, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направлен на развитие и укрепление диалога между разными народами и культурами", - сказал министр. По его словам, в рамках данного процесса в Баку уже состоялось пять всемирных форумов по межкультурному диалогу, а осенью в азербайджанской столице пройдет V Международный гуманитарный форум, который проводится при поддержке президентов Азербайджана и России.

Плодотворный характер сотрудничества

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил большое значение конференции "Москва - Баку: диалог культур". Он подчеркнул, что эта конференция демонстрирует уровень и характер отношений между двумя странами: плодотворный и охватывающий все сферы гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в экономической и других областях. Швыдкой сообщил, что у двух стран много планов по развитию культурного диалога.

Со своей стороны первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поблагодарил за поддержку инициативы проведения конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. "Когда возникла идея проведения конференции, они горячо поддержали эту инициативу", - сказал он. По словам Гусмана, никогда за всю историю современной России и современного Азербайджана связи двух стран не были столь тесными и близкими.

Без рецептов извне

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова подчеркнула важность сохранения равноправия сторон при построении диалога культур. Прежде всего она заявила, что диалог культур - это когда извне "не выписываются рецепты людям, как им жить, как им менять свои традиции, во что им верить". По ее словам, диалог культур - это "уважение друг друга и поиск точек соприкосновения, несмотря на то, что все разные". Захарова убеждена, что необходимо ставить "жесткие преграды попыткам в грубой форме навязывать чужое мнение, указывать, как жить в своей культурной среде, с кем дружить, как развиваться".

Участники форума высказались за сохранение преемственности и традиций в двусторонних связях, в том числе в области культуры, расширение контактов. В частности, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли отметил необходимость передать молодежи все лучшее, что было в сотрудничестве народов Азербайджана и России в прошлом. "Особенно это важно в год 75-летия Великой Победы, которая является нашей общей победой", - сказал он. "Нам надо чаще встречаться, открывать выставки, проводить концерты, общаться, дарить друг другу то добро, которое в нас есть", - подчеркнул в свою очередь председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов.

В рамках конференции был подписан протокол о сотрудничестве между департаментом культуры Москвы и главным управлением культуры Баку.

Члены российской делегации также посетили в пятницу Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В конференции принимают участие свыше ста политиков, деятелей культуры и науки, представителей общественных организаций и СМИ.

Теги
АзербайджанКосачев, Константин ИосифовичРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЗахарова, Мария ВладимировнаАлиева, Мехрибан Ариф гызыШвыдкой, Михаил Ефимович
Реклама на ТАСС
Ольга Любимова открыла церемонию награждения лауреатов кинопремии "Золотой орел"
Министр культуры рассказала, что два года назад приходила на церемонию вручения премии и "очень нервничала", а также поблагодарила представителей киноотрасли, отметив, что "безумно благодарна за поддержку"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС