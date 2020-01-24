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В Калининграде открылась выставка, посвященная творчеству Гофмана

Мероприятие приурочено к дню рождения писателя

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Выставка живописи, графики, произведений декоративно-прикладного искусства художников из России, Германии и США, посвященная творчеству немецкого писателя, композитора, художника Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, открылась в пятницу в Калининграде. Она приурочена к дню рождения автора "Щелкунчика", уроженца Кенигсберга (нынешний Калининград), сообщили ТАСС в областном историко-художественном музее, который выступает организатором вернисажа.

"Открывшаяся выставка "Эксперимент" объединила более 30 поклонников кенигсбергского романтика из городов России, а также из Германии и США. В экспозициях представлено более 200 работ - живописцев, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства, на создание которых сподвиг Гофман, его произведения, запечатленные в них яркие и неповторимые образы. Для многих людей искусства Гофман и по сей день является источником вдохновения, экспериментов в живописи, других видах искусства", - сказала ТАСС куратор музейного проекта "Гофманиана", в рамках которого создана новая выставка, Валентина Покладова.

Эрнест Теодор Амадей Гофман родился в Кенигсберге 24 января 1776 года. Здесь он получил образование в Альбертине - старейшем университете Пруссии, сделал свои первые шаги в живописи, музыке и литературе. Дом на Французской улице, в котором писатель провел первые годы жизни, располагался неподалеку от нынешнего здания нынешнего историко-художественного музея, о чем напоминает надпись на мемориальном камне. Всемирную славу Гофману принес сборник "Серапионовы братья", в который вошла сказка "Щелкунчик и Мышиный король", роман "Житейские воззрения кота Мурра", известны его сказка "Золотой горшок", роман "Эликсир дьявола", рассказ в духе волшебной сказки "Крошка Цахес по прозванию Циннобер", и многие другие произведения.

Куратор проекта "Гофманиана" отметила, что калининградским музеем - членом международного гофмановского общества, с 2006 года, когда широко отмечалось 230-летие со дня рождения писателя, создал уже 14 масштабных художественных выставок, посвященных его творчеству. В общей сложности за эти годы художники из России, Белоруссии, Германии, Литвы, США представили более 2000 работ. Выставки Калининградского историко-художественного музея с большим успехом проходили в Германии, Австрии, Белоруссии, видели их и жители российской столицы.

В музее надеются реализовать еще один проект - установить рядом с музеем памятник Гофману. Скульптура уже создана мастером из Санкт-Петербурга Дмитрием Новаковым. "Остается лишь отлить из бронзы, на что необходим 1 млн. рублей", - сказала Покладова.

Теги
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