В Архангельске открылась выставка об освоении Севморпути с IX века до наших дней

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Выставка "Северный морской путь и освоение Русской Арктики" об открытии арктических территорий и продвижении вдоль северного побережья Евразии с запада на восток с IX до наших дней открылась в пятницу в архангельском музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова. Автором идеи стал Гейр Клёвер из музея "Фрама" в Осло (Норвегия), рассказала ТАСС руководитель музея Ксения Мацегора.

"Выставка "Северный морской путь и освоение Русской Арктики" открылась сегодня. Идея проекта принадлежит Гейо Клёверу из Осло, из музея "Фрама", с которым мы давно сотрудничаем. Начинается с экспедиции Оттара в 880 году, когда впервые норвежец приплыл на эти северные территории и практически до наших дней, она рассказывает об освоении Северного морского пути", - сказала Мацегора.

В экспозиции показаны практически все экспедиции в Арктику, организованные представителями разных стран. В числе экспонатов - портреты исследователей, карты их походов, рисунки или фотографии судов экспедиций, фрагменты дневников, зарисовки. Как сказала собеседница агентства, идея осваивать Северный морской путь неразрывно связана с Архангельском.

В частности, она связана с именем Балтазара де Мушерона - это голландский купец и судовладелец, игравший значительную роль в торговле с Россией в конце XVI века, он одним из первых иностранцев открыл в 1584 г. торговую факторию в только что основанном Архангельске. Де Мушерон занимался поиском северного морского пути в Ост-Индию, снарядив для этого экспедиции Виллема Баренца. "Знаменитая экспедиция, которая закончилась трагически, сам де Мушерон разорился после этого, но идея пришла в его <...> голову именно в связи с Архангельском", - пояснила Мацегора.

Большое внимание на выставке уделено российским экспедициям, особенно начала ХХ века. "Это, конечно, Седов, Брусилов. Личность Седова совершенно загадочная, который, понимая, что экспедиция обречена, шел на гибель, будучи больным, - добавила руководитель музея. - Любое открытие влечет за собой следующее, и то, что мы сейчас имеем, мы получили во многом благодаря таким отважным людям, которые шли на север". Выставка продлится до 10 марта.