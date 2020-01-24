Лауреатами кинопремии "Золотой орел" стали Анна Михалкова и Павел Деревянко

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первые награды национальной кинопремии "Золотой орел" получили в пятницу актеры Анна Михалкова и Павел Деревянко, отмеченные за лучшие роли в телесериалах. Церемония награждения победителей проходит в первом павильоне "Мосфильма".

В номинации "Лучшая актриса на телевидении" премии удостоена Анна Михалкова за сериал "Шторм" Бориса Хлебникова. Вручая награду, актер Юрий Колокольников сообщил, что с этого года лауреаты премия "Золотой орел" получают и денежный эквивалент награды - 150 тыс. рублей в индивидуальных номинациях и 300 тыс. в категориях, "награждающих" фильмы и сериалы.

"Это была такая важная работа для меня, что я решила - даже если назовут не меня, я все равно выйду, - сказала со сцены Михалкова. - Это был вызов для меня".

За лучшую мужскую роль на телевидении отмечен Павел Деревянко за фильм "Домашний арест". "Два года летел этот орел, но прилетел", - сказал актер. Он добавил, что уже два года "шлет запросы в космос", чтобы снова поработать с той же командой. "Настроение "бомбическое", орел в гнезде", - пошутил Деревянко.

Лучшие сериалы и другие номинации

Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) назван телефильм "Годунов", который создатели посвятили памяти Станислава Говорухина. Лучшим телесериалом (более десяти серий) стал "Ненастье".

Лучшим неигровым фильмом признана картина "Без срока давности. Открывая шкаф позора" (руководитель проекта - юрист и историк Александр Звягинцев). В номинации "Лучший анимационный фильм" победила лента Константина Бронзита "Он не может быть без космоса". Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван "Король лев", а лучшей короткометражкой - "Интервью" с Алексеем Серебряковым в главной роли.

За лучшую музыку наградили Анну Друбич (картина "Одесса"). Приз получал режиссер фильма Валерий Тодоровский, который выразил надежду, что Друбич напишет еще много хорошей музыки. Также лента отмечена за лучшую работу художника-постановщика.

Фильм "Балканский рубеж" получил награду за лучшую работу звукорежиссера, "Тобол" - за грим, пластические спецэффекты и костюмы, а за визуальные эффекты - "Т-34".

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.