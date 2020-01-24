В Архангельске открылась выставка фотопортретов саамов разных стран

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Выставка "100 саамских портретов" открылась в пятницу в архангельском музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова. Как рассказала ТАСС руководитель музея Ксения Мацегора, ее автор - фотограф и журналист из Норвегии Торгрим Халвари.

"Это человек, который ездил в горячие точки, его интересует все, что происходит в обществе… Здесь портреты саамов, которые живут в Норвегии, Финляндии, Швеции и России, то есть по разным территориям", - сказала Мацегора.

Саамы - малочисленный финно-угорский коренной народ Северной Европы, проживающий на территории четырех стран; их традиционными занятиями являются оленеводство и рыболовство. Фотопроект посвящен 100-летнему юбилею первого собрания саамов 6 февраля 1917 года в Тронхейме (Норвегия). В этот день с 1992 года отмечают Международный день саамов.

Праздник отмечается в Норвегии, Швеции, Финляндии и в Мурманской области России, где компактно проживает саамское население. "По словам автора, эта выставка предназначена для того, чтобы сломать наши стереотипы. Если мы говорим о саамах, то у нас возникает ассоциация с оленями, национальными костюмами. Он же пытается показать, что это современные люди, ведущие современный образ жизни, опять же при наличии и оленей, и костюмов ", - пояснила собеседница агентства.

Например, известная саамская певица Мари Бойне показана не привычно на сцене в национальном костюме, а на фоне природы в повседневной одежде. Другие герои фоторабот запечатлены в лесу, на фоне снегоходов или около своего дома. Выставка будет работать до марта.