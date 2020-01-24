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"Текст" получил премию "Золотой орел" и стал лучшим фильмом года

Криминально-драматический триллер Клима Шипенко - экранизация романа Дмитрия Глуховского, главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус
Режиссер Клим Шипенко, победивший в номинации "Лучший фильм" за фильм "Текст", на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел" Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Режиссер Клим Шипенко, победивший в номинации "Лучший фильм" за фильм "Текст", на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел"
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Картина "Текст" Клима Шипенко удостоена кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Криминально-драматический триллер "Текст" - экранизация романа Дмитрия Глуховского. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.

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Россия
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