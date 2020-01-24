"Текст" получил премию "Золотой орел" и стал лучшим фильмом года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Картина "Текст" Клима Шипенко удостоена кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Криминально-драматический триллер "Текст" - экранизация романа Дмитрия Глуховского. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.