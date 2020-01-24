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Фрейндлих получила премию "Золотой орел" за вклад в российский кинематограф

Народная артистка СССР рассказала, что ее вклад в кино "значительно меньше, чем вклад кино в ее судьбу"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила почетную премию "Золотой орел" за вклад в российский кинематограф. Церемония награждения победителей проходит в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Награду актрисе вручил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, который снимался с Фрейндлих в фильме "Жестокий романс". Зал встретил актрису стоя. "Тетенька, иди сюда, - с улыбкой позвал он Фрейндлих на сцену. - Эта маленькая женщина пронесла через всю жизнь и не изменила своему великому таланту".

"Благодарю вас, но смущена: мой вклад в кинематограф не так велик, - сказала Фрейндлих. - Театр меня упорно забирал назад, все-таки я театральная актриса. Мой вклад в кино значительно меньше, чем вклад кино в мою судьбу".

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977 год), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала "Советский экран". Также актриса исполнила роли в фильмах "Полосатый рейс" (1961 год), "Соломенная шляпка" (1974 год), "Старомодная комедия" (1979 год), "Жестокий романс" (1984 год), "Подмосковные вечера" (1994 год), "На Верхней Масловке" (2005 год), "Линия Марты" (2014 год) и других картинах.

Фрейндлих более 20 лет проработала в театре имени Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее.

Теги
РоссияФрейндлих, Алиса Бруновна
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