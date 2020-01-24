Виктория Мирошниченко и Александр Петров получили премию "Золотой орел"

Актриса Виктория Мирошниченко удостоена награды за "Лучшую женскую роль в кино" (фильм "Дылда" Кантемира Балагова). "Очень волнуюсь, спасибо большое", - сказала она со сцены, поблагодарив всю съемочную группу картины.

За лучшую женскую роль второго плана отметили Евгению Брик за фильм "Одесса". Получал приз режиссер картины Валерий Тодоровский. Он высказал мнение, что Евгения будет рада, "она давно ждала, чтобы ее оценили".

Лучшим актером и обладателем "Золотого орла" стал Александр Петров (фильм "Текст"). Также он был номинирован за главную роль в картине "Т-34". "Очень волнуюсь, хочется поблагодарить всех", - сказал он со сцены. И вспомнил, как восемь лет назад был вместе с Александром Палем на экскурсии на киностудии "Мосфильм", тогда они только мечтали сниматься в кино у Никиты Михалкова, Федора Бондарчука и Алексея Балабанова.

Петров выступил в защиту Кристины Асмус, которая снялась в откровенной сцене в фильме "Текст". "Не понимаю, почему все так на нее накинулись, это был прорыв в кино", - сказал актер.

За лучшую мужскую роль второго плана наградили Ивана Янковского (фильм "Текст"). Со сцены он рассказал, что утром говорил по телефону с бабушкой, которая уверяла его, что он ничего не получит. Актер признался, что никак не ожидал получить этот приз. Он поблагодарил Кристину Асмус, которая снималась с ним в откровенной сцене, и ее супруга Гарика Харламова за то, "что остался живым".

Сценарий и другие номинации

Алексей Сидоров отмечен за сценарий к собственному фильму "Т-34". "Я первый раз получаю награду как сценарист", - сказал он. За лучший монтаж наградили картину "Текст" Клима Шипенко. Лучший оператор - Роман Васьянов ("Одесса").

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.