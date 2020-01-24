Шипенко получил главного "Золотого орла" и попросил не штрафовать режиссеров-должников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кинокартина "Текст" Клима Шипенко собрала наибольшее количество призов в основных номинациях, включая главную - "Лучший фильм" - на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", которая состоялась в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Криминально-драматический триллер "Текст" - экранизация романа Дмитрия Глуховского. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Получая награду, Шипенко отметил, что ровно год назад начал снимать эту картину и счастлив получить награду. Также он обратился к Министерству культуры РФ и лично к присутствующей на церемонии главе ведомства Ольге Любимовой с просьбой не штрафовать Сергея Дворцевого, фильм которого попал в список проектов, не исполнивших обязательства. "Режиссер не виноват, не вносите его в список должников", - попросил Шипенко.

"Текст" принес Петрову звание лучшего актера. Также он был номинирован за главную роль в картине "Т-34". "Очень волнуюсь, хочется поблагодарить всех", - сказал актер со сцены, вспомнив, как восемь лет назад вместе с Александром Палем был на экскурсии на киностудии "Мосфильм", когда они только мечтали сниматься в кино у Никиты Михалкова, Федора Бондарчука и Алексея Балабанова. Петров также выступил в защиту Кристины Асмус, которая снялась в откровенной сцене в фильме "Текст". "Не понимаю, почему все так на нее накинулись, это был прорыв в кино", - сказал актер.

За лучшую мужскую роль второго плана наградили Ивана Янковского (фильм "Текст"). Со сцены он рассказал, что утром говорил по телефону с бабушкой, которая уверяла его, что он ничего не получит. Актер признался, что никак не ожидал получить этот приз. Он поблагодарил Кристину Асмус, которая снималась с ним в откровенной сцене, и ее супруга Гарика Харламова за то, "что остался живым".

Смущение Фрейндлих и актеры

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила почетную премию "Золотой орел" за вклад в российский кинематограф. Награду актрисе вручил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, который снимался с Фрейндлих в фильме "Жестокий романс". Зал встретил актрису стоя. "Тетенька, иди сюда, - с улыбкой позвал он Фрейндлих на сцену. - Эта маленькая женщина пронесла через всю жизнь и не изменила своему великому таланту". "Благодарю вас, но смущена: мой вклад в кинематограф не так велик, - сказала Фрейндлих. - Театр меня упорно забирал назад, все-таки я театральная актриса. Мой вклад в кино значительно меньше, чем вклад кино в мою судьбу".

Актриса Виктория Мирошниченко удостоена награды за "Лучшую женскую роль в кино" (фильм "Дылда" Кантемира Балагова). "Очень волнуюсь, спасибо большое", - сказала она со сцены, поблагодарив всю съемочную группу картины. За лучшую женскую роль второго плана отметили Евгению Брик за фильм "Одесса". Получал приз режиссер картины Валерий Тодоровский. Он высказал мнение, что Евгения будет рада, "она давно ждала, чтобы ее оценили".

В номинации "Лучшая актриса на телевидении" премии удостоена Анна Михалкова за сериал "Шторм" Бориса Хлебникова. "Это была такая важная работа для меня, что я решила - даже если назовут не меня, я все равно выйду, - сказала со сцены Михалкова. - Это был вызов для меня". Вручая награду, актер Юрий Колокольников сообщил, что с этого года лауреаты премия "Золотой орел" получают и денежный эквивалент награды - 150 тыс. рублей в индивидуальных номинациях и 300 тыс. в категориях, "награждающих" фильмы и сериалы.

За лучшую мужскую роль на телевидении отмечен Павел Деревянко за фильм "Домашний арест". "Два года летел этот орел, но прилетел", - сказал актер. Он добавил, что уже два года "шлет запросы в космос", чтобы снова поработать с той же командой. "Настроение "бомбическое", орел в гнезде", - пошутил Деревянко.

Лучшая режиссура и другие номинации

Создатель фильма "Т-34" Алексей Сидоров получил кинопремию "Золотой орел" за лучшую режиссуру. Режиссер отметил, что ему важна оценка профессионалов, поскольку зрители картину уже оценили: она стала кассовым хитом. Сидоров поблагодарил всю свою съемочную группу. Он же был отмечен за сценарий к собственному фильму "Т-34". "Я первый раз получаю награду как сценарист", - сказал он.

За лучший монтаж наградили картину "Текст" Клима Шипенко. Лучший оператор - Роман Васьянов ("Одесса"). Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) назван телефильм "Годунов", который создатели посвятили памяти Станислава Говорухина. Лучшим телесериалом (более десяти серий) стал "Ненастье".

Лучшим неигровым фильмом признана картина "Без срока давности. Открывая шкаф позора" (руководитель проекта - юрист и историк Александр Звягинцев). В номинации "Лучший анимационный фильм" победила лента Константина Бронзита "Он не может жить без космоса". Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван "Король Лев", а лучшей короткометражкой - "Интервью" с Алексеем Серебряковым в главной роли.

За лучшую музыку наградили Анну Друбич (картина "Одесса"). Приз получал режиссер фильма Валерий Тодоровский, который выразил надежду, что Друбич напишет еще много хорошей музыки. Также лента отмечена за лучшую работу художника-постановщика. Фильм "Балканский рубеж" получил награду за лучшую работу звукорежиссера, "Тобол" - за грим, пластические спецэффекты и костюмы, а за визуальные эффекты - "Т-34".