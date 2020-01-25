Прокатчики фильма "Холоп" вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Фильм "Холоп" (2019) российского режиссера Клима Шипенко выходит в субботу в прокат в Северной Америке. Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp (группа компаний "Киносфера"), представитель дистрибьютеров Александр Беляков.

"Показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады, в 28 городах. В некоторых из них было запланировано несколько сеансов, однако билеты были раскуплены так быстро, что мы в срочном порядке вводим дополнительные сеансы и новые залы, в том числе в Нью-Йорке, Филадельфии (штат Пенсильвания) и Торонто, - рассказал Беляков. - Мы ожидали большого интереса к фильму, поскольку он бил рекорды в России и за рубежом, но спрос у американских зрителей оказался даже выше ожидаемого. Сарафанное радио настолько хорошо работает, что зрители сами просят показать фильм в их городе или районе, что значительно упрощает нашу работу по продвижению фильма на рынке", - отметил он.

Лидеры проката

По ожиданиям кинопрокатчика, "Холоп" должен побить рекорды посещаемости залов за всю историю показов российских картин в Северной Америке, в том числе обойти лидера этого года - мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 4" (2020) режиссера Дарины Шмидт, который посмотрели около 4 тыс. человек, а также наиболее популярные ленты прошлого года - комедию Анны Пармас "Давай разведемся" (2019, свыше 3 тыс. зрителей) и военную драму Алексея Сидорова "Т-34" (2018, более 2 тыс. жителей США и Канады).

Сразу после "Холопа" на экраны Северной Америки выходит фильм "Вторжение" (2019) режиссера Федора Бондарчука, после которого кинопрокатчики представят американскому зрителю картины "(Не)идеальный мужчина" (2020) Марюса Вайсберга, "Лед 2" (2020) Жоры Крыжовникова и ряд других.

Кассовые сборы ленты "Холоп" за рубежом уже превысили $1 млн. В российский прокат она вышла 26 декабря, а уже к 20 января обошла по сборам голливудские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Король Лев", заняв второе место за всю историю российского проката.

Всего фильм "Холоп" посмотрело уже более 9,5 млн зрителей. Главные роли в нем сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише - молодому московскому мажору, который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.