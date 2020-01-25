Победитель Международного конкурса Чайковского откроет новый сезон Свердловской филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Юбилейный 85-й сезон Свердловской филармонии откроется концертом победителя XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, который пройдет 18 сентября. Об этом сообщил в субботу первый заместитель директора по творческой деятельности филармонии Рустем Хасанов.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского проводится раз в четыре года, впервые он прошел в 1958 году. Конкурс имеет статус молодежного, финальные прослушивания проходят в Большом зале Московской консерватории.

"Мы включили в программу Дмитрия Лисса [художественного руководителя и главного дирижера Уральского академического филармонического оркестра] с победителем последнего Международного конкурса имени П. И. Чайковского - скрипачом Сергеем Догадиным. Символично, что с концертом Чайковского этот скрипач открывает наш 85-й концертный сезон", - сказал заместитель директора.

Свердловская филармония - одна из старейших филармоний России, была основана в 1936 году. Филармония имеет семь филиалов концертного зала в городах Свердловской области и виртуальный концертный зал. Проводит более 2 тыс. концертов за сезон.