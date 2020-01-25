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Стали известны наставники нового сезона "Голос. Дети"

Ими будут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) и певцы Полина Гагарина и Валерий Меладзе станут наставниками седьмого сезона телепроекта "Голос. Дети". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Первого канала.

"Красные кресла-вертушки на этот раз займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Все трое - ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют", - сказали в пресс-службе.

Из тысяч поступивших на конкурс анкет организаторы отобрали для очного кастинга около 800 претендентов, к "слепым прослушиваниям" были допущены 110 юных вокалистов. Это ребята из разных российских регионов от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.

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