В Лондоне состоялся гала-вечер "Иконы балета"

ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Гала-вечер под названием "Иконы балета" прошел в воскресенье в Лондоне. Традиционный вечер, проводящийся с 2006 года, собрал на сцене театра "Колизей" ведущих солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров, лондонского Королевского балета, ведущих площадок Италии, Германии, Нидерландов.

Танцоры исполнили как фрагменты из классических шедевров русского и мирового балета ("Спящая красавица", "Дон Кихот", "Корсар", "Драгоценности"), так и отрывки из современных произведений. Среди программы вечера, организованного продюсерской компанией Ensemble Productions, оказалось сразу три мировые премьеры. Это номер Натальи Осиповой (Королевский балет) с ее партнером Джейсоном Киттельбергером (Штутгартский балет) на музыку Яна Сибелиуса под названием "Однажды с..." (Once with) и "Элегия" с Луизой Иелуцци и Джузеппе Пиконе из неаполитанского театра "Сан-Карло" на музыку Сергея Рахманинова.

Третьим номером, показанным впервые, стал фрагмент из балета "Фрида" (Frida) в исполнении Майи Махатели и Джеймса Стаута. Его премьера состоится в феврале в Амстердаме на сцене Голландского национального театра оперы и балета, в котором выступают Махатели и Стаут.

В программе гала-вечера в сопровождении оркестра Английского национального балета под руководством Валерия Овсянникова приняли участие представители балетной труппы Большого театра (Мария Александрова, Алена Ковалева, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко), Мариинского театра (Тимур Аскеров, Екатерина Кондаурова, Ксандер Париш), Михайловского театра (Джулиан Маккей), театра La Scala (Витториа Валерио, Клаудио Ковьелло, Николетта Манни), Баварской государственной оперы (Люсия Лакарра), Королевского балета (Жасмин Нагди, Марселино Самбе), Государственного балета Берлина (Яна Саленко, Даниил Симкин), Английского национального балета (Джеймс Стритер, Эрина Такахаши).

"И публика, и критика отмечают, что наш гала-вечер, в котором принимают участие лучшие балетные танцоры со всего мира, занял позицию одного из ведущих балетных, танцевальных, культурных событий не только Лондона, но и далеко за его пределами", - рассказала корреспонденту ТАСС глава компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

Гала-вечер проводится в Лондоне в 15-й раз. Программа каждого концерта посвящена традициям русской балетной школы К примеру, в 2016 году на сцене "Колизея" при аншлаге состоялся вечер памяти Майи Плисецкой (1925-2015), в 2017 году гала-вечер был посвящен наследию дягилевских сезонов, а в 2018 году - 200-летию со дня рождения основоположника русской балетной школы Мариуса Петипа (1818-1910).