Клип на песню "Old Town Road" удостоен Grammy за лучшее музыкальное видео

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Клип на песню "Old Town Road" американского рэпера Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса из США удостоен премии Grammy за лучшее музыкальное видео. Об этом объявлено на церемонии вручения этих музыкальных наград, которая проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте премии.

Lil Nas X представил песню "Old Town Road" в стиле кантри-рэп в декабре 2018 года. В апреле 2019 года он записал ремикс на нее с Сайрусом.

На Grammy в указанной категории также претендовали клипы "We've Got To Try" британского дуэта The Chemical Brothers, а также "This Land" американского певца Гэри Кларка - младшего. В номинации также были представлены клипы "Cellophane" британской певицы Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA twigs, а также "Glad He's Gone" шведской исполнительницы Эббы Нильссон, известной под псевдонимом Tove Lo.

62-я церемония вручения Grammy проходит в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.