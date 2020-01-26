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Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра

Награду бывшая первая леди США получила за ее изданные мемуары под названием Becoming

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, отмечена музыкальной премией Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием "Становление" (Becoming). 62-я церемония вручения престижных наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте премии.

Книга мемуаров бывшей первой леди США вышла в свет в ноябре 2018 года, уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме. 56-летняя Мишель Обама, юрист по профессии, была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж, демократ Барак Обама занимал пост президента США. 

Теги
СШАОбама, Мишель
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