Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительству необходимо в трехмесячный срок создать оргкомитет по проведению празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Также кабмину поручено обеспечить разработку плана по проведению празднования и рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ подготовить праздничные мероприятия.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант скончался 28 марта 1943 года в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.