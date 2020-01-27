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На выставке Дали в Москве премируют посетителя в лучшем костюме в стиле художника

Экспозиция откроется 28 января и продлится до 25 марта

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Конкурс на лучший костюм в стиле Сальвадора Дали пройдет в рамках масштабной выставки работ художника, которая откроется для посетителей в московском "Манеже" 28 января. Об этом сообщил ТАСС на пресс-показе в понедельник директор "Музея Фаберже", председатель правления "Связь времен" Владимир Воронченко.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Экспозиция объединила 188 оригинальных работ Дали: живопись, рисунки, акварели и графика. Выставка продлится до 25 марта.

"У нас будет конкурс костюмов. Я думаю, придет очень много людей в костюмах и образах Сальвадора Дали и Галы. У нас будет жюри, будут специальные дни для проведения конкурса. Будем пытаться понять, кто же лучший, и премируем за лучшие образы", - сказал Воронченко.

Он добавил, что вопроса о продлении работы выставки нет, так как сразу после ее окончания 25 марта в "Манеже" запланированы другие события.

О выставке

В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), который россияне увидят впервые, "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековечению шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.

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