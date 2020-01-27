Лекции, кинопоказы и фестиваль костюмов пройдут на выставке Дали в Манеже

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выставка работ Сальвадора Дали в московском Манеже, которая открывается 28 января, будет сопровождаться мастер-классами, лекциями, кинопоказами, музыкальными представлениями и фестивалем лучших костюмов в образе Сальвадора и Галы Дали. Для льготных категорий предусмотрено бесплатное посещение и 50% скидки на билеты, сообщили организаторы и власти города.

"У нас на выставке будет работать огромная параллельная программа - и лекции, и кинопоказы, и театральные и музыкальные представления, и мастер-классы для взрослых и детей", - рассказал журналистам в понедельник директор "Музея Фаберже", председатель правления фонда "Связь времен" Владимир Воронченко.

Несмотря на то, что выставка маркирована 16+, будут устраиваться специальные мероприятия для детей. "По нашему опыту - на выставки очень много приходит родителей с детьми. Поэтому мы для детей создали специальные мастер-классы по развитию, обучению", - сказал он.

Льготные категории смогут посетить выставку бесплатно или со скидкой 50%, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Наше партнерство [с организаторами] приводит к тому, что стоимость билетов вполне приемлемая. При этом, естественно, в полцены идут практически все льготные категории. А категории, которые защищены федеральным законом, это и дети-инвалиды, лица старшего возраста и ветераны Великой Отечественной войны - они, естественно, получают возможность эту выставку посетить бесплатно, и много других категорий", - сказал Кибовский.

О выставке

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Экспозиция объединяет 188 оригинальных работ Дали: живопись, рисунки, акварели и графика. Выставка продлится до 25 марта.

В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековечению шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-40-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-63 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.