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Группа My Chemical Romance выступит на фестивале Park Live

Фестиваль впервые продлится более трех дней
Группа My Chemical Romance AP Photo/Mike Derer
Описание
Группа My Chemical Romance
© AP Photo/Mike Derer

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Восьмой по счету ежегодный музыкальный фестиваль Park Live, который пройдет летом в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" в Москве, впервые продлится два уикенда подряд. Хедлайнером дополнительного дня 11 июля станет американская рок-группа My Chemical Romance, сообщили в понедельник организаторы фестиваля на странице в Facebook.

"Они воссоединились в конце прошлого года после шестилетнего перерыва и теперь готовы к солд-аутам по всему миру. My Chemical Romance с полноценным концертом и только на Park Live", - говорится в опубликованной афише.

Ранее были объявлены хедлайнеры фестивальных дней с 17 по 19 июля, ими станут британская рок-группа Placebo, их американские коллеги The Killers и The Offspring.

Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Нью-Джерси. После выпуска четырех студийных пластинок и перемен в своем составе коллектив объявил о распаде в 2013 году. Первое шоу после воссоединения состоялось в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе.

За свою историю фестиваль Park Live неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2018 году фестиваль впервые продлился три дня.

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