Крупнейшая в России выставка Сальвадора Дали торжественно открылась в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Масштабная выставка работ Сальвадора Дали, где представлено 188 произведений, торжественно открылась в столичном выставочном зале "Манеж" в понедельник вечером, передает корреспондент ТАСС. Церемонию открытия выставки посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, директор Пушкинского музея Марина Лошак, глава Роспечати Михаил Сеславинский, режиссер Павел Лунгин, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, художник Айдан Салахова, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие деятели в области политики и культуры.

"Нам с вами сегодня повезло - вместе участвовать в открытии замечательной выставки великого мастера Сальвадора Дали. Вы знаете, он жил и творил в 20-м веке - веке, который останется в памяти человечества как эпоха грандиозных экспериментов. Великая российская революция подтолкнула мир к поиску новых границ во всем - в науке, в экономике, в общественных отношениях и, конечно, в искусстве", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что яркое, новаторское творчество Дали является попыткой передать дух времени и стремление человечества к постоянному поиску. "Не секрет, что Сальвадор Дали восхищался русским, российским искусством. Он по-своему ценил нашу страну, во многом благодаря жене, урожденной Елена Дьяковой. <...> Мне отрадно, что сегодня в "Манеже" открывается самая масштабная в России выставка работ Сальвадора Дали, я хочу искренне поблагодарить организаторов этой экспозиции", - добавил Нарышкин.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что это крупнейшая выставка работ Дали не только для России. "Это крупнейшая выставка его наследия вне Испании. Это, конечно, очень важно. Нам приятно, что она проходит именно здесь. Сто восемьдесят восемь работ, из которых восемь десятков - это живопись. И вам будет очень интересно увидеть, что это выставка не только его популярных работ, которые прославили его имя, но вы увидите и его ранние работы", - сказал он.

О выставке и дополнительной программе

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Ранее на пресс-показе Кибовский сообщил, что льготные категории граждан смогут посетить выставку бесплатно или со скидкой в 50 %. Запланирована параллельная программа - лекции, и кинопоказы, театральные и музыкальные представления, мастер-классы для взрослых и детей.

В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековечению шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.