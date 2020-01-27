В Сербии началась "Неделя российского кино"

ПАНЧЕВО /Сербия/, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фестиваль "Неделя российского кино" стартовал в понедельник в городе Панчево показом фильма "Адмиралъ" режиссера Андрея Кравчука. Организатором мероприятия выступило общество сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния", сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"На протяжении следующих пяти дней зрители смогут познакомиться как с советскими, так и с современными российскими кинолентами. В репертуаре мероприятия будут четыре российских фильма, снятых после 2000-го года, а также один фильм из советского периода", - рассказал ТАСС председатель "Cлaвянской унии" Роберт Ресанович. По словам организатора, фестиваль проходит третий год подряд и вызывает большой интерес у зрителей.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники посольства России в Сербии, представители общественных организаций, потомки русских эмигрантов, любители русского языка и культуры, студенты и школьники, изучающие русский язык. Фестиваль проходит при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, общества русско-сербской дружбы "Славянская уния" города Панчево, а также Городской библиотеки Панчева.

В этом году в рамках фестиваля помимо фильма "Адмиралъ" (2008, режиссер Андрей Кравчук) зрителям покажут советскую ленту "Мы из джаза" (1983, Карен Шахназаров), а затем три российских фильма - "Исчезнувшая империя" (2007, Карен Шахназаров), "9 рота" (2005, Федор Бондарчук) и фильм Павла Лунгина "Дирижер" (2012).

Фестиваль пройдет с 27 по 31 января. Вход на показы бесплатный.

Общество русско-сербской дружбы "Славянская уния" в Панчево активно развивает русско-сербские связи. Ранее организация выступила с инициативой назвать одну из городских площадей в честь Героя Советского Союза Василия Маргелова (1908 - 1990), 75 лет назад участвовавшего в освобождении города от немецкой оккупации.