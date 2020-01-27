Итоги XXI Всероссийской литературной премии имени Бажова подвели в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Итоги XXI Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова подвелм в понедельник в Екатеринбурге. Лучших определили в номинациях "Мастер. Проза", "Польза дела", "Мастер. Публицистика", "Мастер. Поэзия", награждение прошло в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала, передает корреспондент ТАСС.

Премия имени Павла Бажова - старейшая и наиболее ценимая литературная награда на Урале. В разные годы ее лауреатами становились литературный критик Валентин Курбатов, детский писатель Владислав Крапивин, драматург Николай Коляда, прозаик Ольга Славникова.

"Лауреатом XXI Всероссийской литературной премии имени Бажова в номинации "Мастер. Проза" становится Олег Хафизов, <...> "Мастер. Поэзия" - Вавилов Александр, <...> "Литературоведение. Критика. Публицистика" - Белоножко Валерий Петрович, <...> "Польза дела" - проекты "Белинка: 12 глав истории" и проект "Детская". Альманах для семейного чтения" - объявили ведущие.

Олег Хафизов получил премию за повесть "Пещий отрок", Александр Вавилов - за сборник поэзии "Корабельный кот", Валерий Белоножко - за монографию "Ab ovo. Франц Кафка с самого начала".

Писатель Леонид Быков отметил, что в этом году были заявлены достаточно сильные работы. "Когда я увидел этот том, я сказал: "Неужели я это буду читать?" И два дня потратил на то, чтобы это осилить, это было чрезвычайно интересно. В данном томе автор оказывается фигурой соизмеримой с Кафкой в постижении мира", - прокомментировал он монографию Белоножко.

Призеры отметили, что гордятся победой. "Если бы мои родители узнали, что я получаю такую высокую литературную награду именно в Екатеринбурге, и она, к тому же, носит имя нашего семейного культового писателя Бажова - я уверен, они были бы счастливы", - признался Хафизов.

Премия была учреждена в 1999 году в связи со 120-летием со дня рождения писателя и с тех пор регулярно вручается в Екатеринбурге 27 января, в день рождения Бажова.

О писателе

Писатель, фольклорист Павел Петрович Бажов (1879-1950) - самый известный уральский писатель. Он родился в Сысерти Свердловской области в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного его сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.