Музей художника Воловича планируется открыть в Екатеринбурге к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Музей народного художника России Виталия Воловича появится в Екатеринбурге к 2023 году. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Это деревянный резной дом, там сами работы по восстановлению резьбы могут продолжаться от 1,5 до 2 лет, потому что это очень сложные работы. Это перспективы 2023 года", - сказала Учайкина.

По словам регионального министра культуры, на строительство музея Воловича будет затрачено порядка 100 млн рублей. "Здание, в котором предполагается размещение музея Воловича, является памятником. Поэтому там есть сложности, связанные с составлением проектно-сметной документации. Там только для проведения строительных работ потребуется более 100 млн рублей. Процесс это небыстрый, но он идет", - отметила она.

Помимо мастерской Виталия Воловича, в музее также планируется сделать выставочный зал, в котором будут размещаться работы молодых художников.

"Это очень удачное здание, поскольку оно большое, мы сможем там разместить не только мастерскую Виталия Михайловича, но и сделать выставочный зал для молодых художников, которых он поддерживал. Музей будет открыт непременно. Мы все сделаем для того, чтобы это [открытие] случилось", - добавила Учайкина.

Кроме того, по словам министра, в будущем именем известного художника может быть названа одна из улиц Екатеринбурга. "Планируется, что одной из новых улиц, которая будет построена в одном из новых микрорайонов города, будет присуждено имя Виталия Воловича", - подытожила Учайкина.

О художнике

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Мировую известность ему в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде". Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки. В 2016 году указом президента РФ графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации", художник умер в Екатеринбурге 20 августа 2018 года на 91-м году жизни.