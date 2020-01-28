Выставка обладателя премии "Оскар" Александра Петрова пройдет в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Выставка работ художника-мультпликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова откроется в Ярославском художественном музее (ЯХМ) в апреле. Об этом ТАСС сообщил руководитель информационного отдела музея Юрий Соболев.

"Ярославский художественный музей готовится провести выставку работ Александра Петрова в апреле. Сейчас идет отбор произведений автора - этим занимаемся искусствовед Нина Павловна Голенкевич. Она же и создает общую концепцию предстоящего проекта", - сказал Соболев.

По его словам, на экспозиции Петров предстанет в первую очередь как художник.

"Будут представлены десятки работ, среди которых живопись, графика и, конечно, анимация. Некоторые произведения автор создавал во время поездок по России и Италии", - добавил Соболев.

Ранее музей уже сотрудничал с Петровым. Это третья его выставка в музее, также работы Петрова представлены в постоянной экспозиции ЯХМ.

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. Он работает в технике "ожившей живописи". В 2000 году Петров получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Петров - единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.