Дмитрий Маликов хотел бы сняться у режиссера Андрея Звягинцева

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Певец и музыкант Дмитрий Маликов хотел бы в качестве актера поработать с кинорежиссером Андреем Звягинцевым. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС накануне своего 50-летия, которое отметит 29 января.

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По словам Маликова, он хотел бы поработать в качестве автора музыки к фильму, но к такому, где "музыке было отдано приличное место, чтобы это не просто был сопровождающий кадр фон, как сейчас".

"Может быть, фильм о композиторе каком-то, может быть, мне сыграть что-то самому в качестве актера - я же имею опыт. И кино-, и театральный опыт есть", - заметил он, в качестве любимого режиссера назвав Андрея Звягинцева.

Маликов сыграл в ленте 1992 года "Увидеть Париж и умереть". Также с 2016 года он выступает с музыкальным образовательным спектаклем "Перевернуть игру".

Народный артист РФ Дмитрий Маликов - певец, композитор и пианист. На его счету не только эстрадные альбомы, но и инструментальные, выступления с оркестрами Владимира Спивакова и Юрия Башмета, шоу Pianomaniя, сотрудничество в качестве автора музыки с фестивалем "Круг света" в Москве и праздником "Алые Паруса" в Петербурге.

Дебютный фильм Андрея Звягинцева "Возвращение" получил главный приз Венецианского фестиваля, а его "Изгнание" завоевало "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучшее исполнение мужской роли Константином Лавроненко. Звягинцев - обладатель премии "Золотой глобус", номинант на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь", в 2019 году его "Елена" стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.