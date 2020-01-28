Псковскому музею-заповеднику требуется 1,2 млрд рублей на реставрацию фондов

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику, которому власти Псковской области намерены придать федеральный статус, требуется порядка 1,2 млрд рублей на реставрацию экспонатов, хранящихся в фондах. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы прокуратуры региона по итогам проведения проверки.

Псковский музей-заповедник является одним из старейших в России. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение. Кроме того, в составе учреждения единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев).

"Органами прокуратуры области проведена проверка соблюдения законодательства о музейном деле, ввозе и вывозе культурных ценностей, а также бюджетного законодательства при использовании денежных средств. Не всегда на территории области обеспечивается проведение экспертизы и реставрации музейных ценностей. Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику требуется 1,2 млрд рублей для реставрации 806 музейных предметов", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на территории Псковской области зарегистрировано 18 музеев, при этом ряд из них работает с нарушением законодательства. "В пяти музейных помещениях не обеспечены противопожарные и эпидемиологические требования. В восьми музеях материально-техническая оснащенность не соответствует требованиям [законодательства], наблюдается недостаток специализированных помещений для размещения экспозиций и музейного оборудования, неудовлетворительное техническое состояние зданий и помещений", - говорится в сообщении.

В конце ноября первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова сообщила ТАСС, что бюджет объединенного Псково-Изборского музея вырастет в два раза после получения учреждением федерального статуса. Сейчас оно финансируется из регионального бюджета на сумму в 125 млн рублей.

Ранее сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе музея-заповедника "Изборск": в открытом письме они выразили опасения, что объединение может грозить развалом фондов, утратой престижа одного из старейших музеев России. Региональные власти пояснили, что фонды музеев сохранятся в полном объеме, а сокращение штата не планируется. Решение о передаче объединенного музея на федеральный уровень принято в 2018 году по итогам поездки в регион Владимира Мединского, который на тот момент являлся министром культуры РФ.