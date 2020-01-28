Памятник Мариусу Петипа установят в Марселе по инициативе театральных деятелей России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Театральные деятели России выступили с инициативой создания памятника великому балетмейстеру Мариусу Петипа (1818-1910), который установят на родине хореографа в Марселе. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин.

"Группа театральных деятелей России написала письмо-обращение ко всем балетным труппам российских театров с предложением поддержать инициативу создания памятника Мариусу Петипа", - сказал Урин.

"В 2018 году мы отметили 200-летие Мариуса Петипа, чье творческое наследие составляет основу репертуара русского балета. Пришло время установить памятник Петипа на его родине в Марселе", - процитировал гендиректор ГАБТ письмо, подпись под которым поставил сам, а также народный артист РФ Борис Эйфман, художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер, художественный руководитель Московского областного государственного театра "Русский Балет", народный артист СССР Вячеслав Гордеев, заслуженный артист РСФСР Азарий Плисецкий.

"При попечительском совете Большого театра открыт специальный счет для сбора средств", - продолжил Урин. "На создание монумента нужно одиннадцать миллионов рублей", - уточнил он, добавив, что на предложение финансово поддержать проект уже откликнулись театры из Астрахани, Ростова, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Михайловский театр из Петербурга.

Памятник от России и Франции

При этом Урин отметил, что "подготовительный этап работ завершен". По его словам, авторами памятника станут скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Общая высота монумента составит пять метров, она сложится из трехметровой статуи и двухметрового постамента.

"Петипа предстанет в расцвете своей творческой карьеры, в возрасте, в котором создавал свои лучшие произведения балетного искусства. Он будет изображен в полный рост, в свободной позе. Статую предполагается выполнить из бронзы, а постамент - из балтийского гранита, который добывается неподалеку от Санкт-Петербурга", - рассказал Урин.

Он сообщил, что проект монумента уже "утвердила мэрия Марселя". "Памятник установят в сквере, где находится Консерватория танца. Городские власти не только выделили место, но и подготовили все внутренние коммуникации", - проинформировал Урин, подчеркнув, что изготовление и доставку монумента должна обеспечить российская сторона.

"Если мы все поддержим этот проект, то уже в текущем, 2020 году в Марселе появится памятник самому знаменитому русскому французу - Мариусу Петипа", - заключил глава Большого театра.

О Мариусе Петипа

Мариус Иванович Петипа - французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. Учился балетному искусству у своего отца, также брал уроки у Огюста Вестриса. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, США и Испании.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера.

После этого работал в России: сначала как солист балета и педагог, с 1862 года - как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.

За время своей творческой деятельности Мариусу Петипа удалось создать классический балетный репертуар, включающий такие шедевры как "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Пахита", "Дочь фараона", "Корсар", "Дон Кихот" и другие спектакли.

Он поставил в Большом (Каменном) театре Санкт-Петербурга 40 балетных постановок, в Большом театре в Москве создал 12 спектаклей, 36 постановок осуществил в Санкт- Петербургском Мариинском театре. Петипа также работал на других сценах, в частности, в Михайловском и Эрмитажном театрах Санкт-Петербурга.

Умер в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.