Володин призвал сделать все, чтобы ВГИК оставался драйвером развития киноиндустрии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), призвал его членов сделать все возможное, чтобы институт и далее выступал в роли драйвера развития российской киноиндустрии.

"Сделать все возможное, чтобы главный вуз кинематографии и дальше оставался драйвером развития киноиндустрии", - подчеркнул Володин задачу попечительского совета на его заседании во вторник, сообщается на сайте Госдумы.

Члены совета обсудили проблемы отрасли, в том числе нехватку специалистов, а также задачи по развитию киноиндустрии и повышению конкурентоспособности российского кино. "Все мероприятия и проекты, у которых есть запрос на поддержку, должны продвигать нас к тем целям и задачам, которые стоят перед кинематографом. Через подготовку ребят, которые могут себя реализовать, необходимо выходить на качественные фильмы. Поддержка должна быть эффективной", - отметил Володин.

В заседании также принимали участие ректор ВГИК Владимир Малышев, режиссеры Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров и другие члены попечительского совета .

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.