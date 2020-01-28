Представитель России выступит в первом полуфинале "Евровидения-2020"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Представитель России будет выступать в первой части первого полуфинала международного конкурса "Евровидение" 12 мая в Роттердаме. Таковы результаты жеребьевки, которую провели организаторы смотра во вторник.

"Россия будет выступать в первой части первого полуфинала", - объявил ведущий результаты жеребьевки, трансляция которой велась на YouTube-канале "Евровидения".

Кто будет представлять Россию на конкурсе, пока не объявлено. По словам генерального директора Первого канала (канал отвечает за подготовку участника в этом году) Константина Эрнста, имя артиста станет известно до конца февраля.

Вместе с представителем РФ в первом полуфинале будут выступать артисты из Македонии, Норвегии, Белоруссии, Кипра, Литвы, Хорватии, Швеции, Азербайджана, Мальты, Израиля, Словении, Австралии, Украины, Румынии, Ирландии, Бельгии. Во втором полуфинале 14 мая примут участие музыканты из Австрии, Дании, Молдавии, Болгарии, Польши, Швейцария, Финляндии, Армении, Сан-Марино, Латвии, Сербии, Исландии, Грузии, Португалии, Чехии, Греции, Албании, Эстонии. Участники из Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также страны-победителя прошлого года - Нидерландов - пройдут в финал автоматически.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Нидерланды получили право на проведение "Евровидения" в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский представитель Сергей Лазарев занял третье место с композицией Scream.