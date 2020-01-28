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Национальный молодежный симфонический оркестр отметит 250-летие со дня рождения Бетховена

Оркестр выступит 25 февраля в Концертном зале им. Чайковского в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) 25 февраля выступит в Концертном зале им. Чайковского в Москве с программой, посвященной 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена, которое музыкальный мир отмечает в 2020 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"В год 250-летия со дня рождения Бетховена Российский национальный молодежный симфонический оркестр вступает с уникальной программой. Это воображаемый диалог одного из крупнейших современных российских композиторов Владимира Тарнопольского с немецким гением, точнее - с его Фортепианным концертом № 4", - сообщили организаторы. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Валентин Урюпин, а солировать будет немецкий пианист Ларс Фогт.

Пьеса Тарнопольского Be@thoven. Invokation ("Бетховен. Вызов") была написана по заказу Бетховенского фестиваля в Бонне и впервые прозвучала в 2017 году. "РНМСО исполнит ее российскую премьеру", - пояснили в филармонии.

"Я пытался представить себе звуковой мир позднего Бетховена. Известно, что он испытывал мучительный звон в ушах, а с помощью слуховых аппаратов мог слышать в основном лишь звуки низкого регистра. Парадоксальным образом последнее его выступление как пианиста было связано с исполнением Четвертого концерта - одного из самых светлых бетховенских сочинений. Единственная его "тень" - короткая вторая часть, которую часто трактуют как спуск Орфея в ад. Эта "звуковая картина" послужила своеобразным импульсом моей пьесы", - привели в пресс-службе слова композитора.

Во втором отделении РНМСО впервые обратится к Шестой ("Патетической") симфонии Петра Ильича Чайковского. "Встреча с великой партитурой - важный этап в творческой жизни молодого оркестра", - подчеркнули в пресс-службе.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр был создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ. Коллектив объединил более 100 талантливых музыкантов в возрасте до 30 лет из 28 городов России. В первый же сезон (2018-2019) он провел 40 концертов, выступил в 13 городах под управлением таких дирижеров, как Валерий Гергиев, Александр Лазарев, Владимир Федосеев, Михаил Юровский, Александр Сладковский, Жан-Кристоф Спинози.

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