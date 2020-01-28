{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В музее Ингушетии создадут мультимедиагид по картинам, ювелирным изделиям и скульптурам

К каждому из экспонатов собрали фотографии и статьи

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии проводит работу по созданию мультимедиагида по экспонатам своего основного фонда в рамках нацпроекта "Культура". Уже отобрано 20 экспонатов - это картины, скульптуры и ювелирные изделия, рассказала ТАСС заместитель директора музея Ася Евлоева.

"Мы ведем работу для создания мультимедиа-гида на основе цифровой платформы Artefact, для включения в которую сейчас отбираются экспонаты из коллекций живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Мы уже отобрали 20 экспонатов, но так как гид должен состоять из минимум 40 экспонатов, эта работа будет нами продолжена", - сказала Евлоева.

По ее словам, к каждому из экспонатов, которые внесены в черновики мультимедиагида, собраны фотографии, информация, статьи, также к предметам искусства будет прилагаться аудиогид - голосовая справка об экспонатах. Вся работа проводится музеем в рамках нацпроекта "Культура".

"Это, конечно, довольно сложная работа, но мы хотим показать всю красоту, богатую историю нашего края и талант его жителей. Среди уже отобранных экспонатов: работа Мурата Полонкоева "Выживание" о трудностях, с которыми пришлось столкнуться нашему народу, картина Хож-Ахмеда Имагожева "Царь аланов", которая повествует о нашей древней истории, серебряные изделия мастеров конца XIX века и предметы ювелирного дела Бекхана Дахкильгова", - добавила Евлоева.

После создания мультимедиагида, посетители музея республики смогут, наведя телефон на экспонат, с помощью мобильного приложения узнать о нем всю информацию.

О платформе "Артефакт"

Artefact ("Артефакт") - платформа Министерства культуры РФ, обеспечивающая возможность создания мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности. Посетители музеев с помощью мобильного приложения могут узнавать дополнительные сведения и данные о произведениях искусства.

К проекту в России уже присоединились более 60 музеев, в том числе Русский музей, "Росизо", "Росфото", Владимиро-Суздальский заповедник, Нижегородский художественный музей, Острогожский историко-художественный музей, Вологодский государственный музей-заповедник, музей-заповедник "Кижи", Музей Академии художеств, Белгородский художественный музей и другие.

Минкультуры РФ создает перечень цифровых информационных ресурсов о культуре, которые способствуют решению таких задач, как предоставление доступа к культурному наследию, популяризацию культуры и традиций народов России, повышение посещаемости организаций культуры и распространение русского языка. В числе этих ресурсов - платформа цифровых гидов по музеям и выставочным проектам.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Национальный молодежный симфонический оркестр отметит 250-летие со дня рождения Бетховена
Оркестр выступит 25 февраля в Концертном зале им. Чайковского в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС