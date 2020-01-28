В музее Ингушетии создадут мультимедиагид по картинам, ювелирным изделиям и скульптурам

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии проводит работу по созданию мультимедиагида по экспонатам своего основного фонда в рамках нацпроекта "Культура". Уже отобрано 20 экспонатов - это картины, скульптуры и ювелирные изделия, рассказала ТАСС заместитель директора музея Ася Евлоева.

"Мы ведем работу для создания мультимедиа-гида на основе цифровой платформы Artefact, для включения в которую сейчас отбираются экспонаты из коллекций живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Мы уже отобрали 20 экспонатов, но так как гид должен состоять из минимум 40 экспонатов, эта работа будет нами продолжена", - сказала Евлоева.

По ее словам, к каждому из экспонатов, которые внесены в черновики мультимедиагида, собраны фотографии, информация, статьи, также к предметам искусства будет прилагаться аудиогид - голосовая справка об экспонатах. Вся работа проводится музеем в рамках нацпроекта "Культура".

"Это, конечно, довольно сложная работа, но мы хотим показать всю красоту, богатую историю нашего края и талант его жителей. Среди уже отобранных экспонатов: работа Мурата Полонкоева "Выживание" о трудностях, с которыми пришлось столкнуться нашему народу, картина Хож-Ахмеда Имагожева "Царь аланов", которая повествует о нашей древней истории, серебряные изделия мастеров конца XIX века и предметы ювелирного дела Бекхана Дахкильгова", - добавила Евлоева.

После создания мультимедиагида, посетители музея республики смогут, наведя телефон на экспонат, с помощью мобильного приложения узнать о нем всю информацию.

О платформе "Артефакт"

Artefact ("Артефакт") - платформа Министерства культуры РФ, обеспечивающая возможность создания мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности. Посетители музеев с помощью мобильного приложения могут узнавать дополнительные сведения и данные о произведениях искусства.

К проекту в России уже присоединились более 60 музеев, в том числе Русский музей, "Росизо", "Росфото", Владимиро-Суздальский заповедник, Нижегородский художественный музей, Острогожский историко-художественный музей, Вологодский государственный музей-заповедник, музей-заповедник "Кижи", Музей Академии художеств, Белгородский художественный музей и другие.

Минкультуры РФ создает перечень цифровых информационных ресурсов о культуре, которые способствуют решению таких задач, как предоставление доступа к культурному наследию, популяризацию культуры и традиций народов России, повышение посещаемости организаций культуры и распространение русского языка. В числе этих ресурсов - платформа цифровых гидов по музеям и выставочным проектам.