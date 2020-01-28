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Издание атласа Беллинсгаузена впервые представили в Петербурге

В городе также прошла торжественная церемония гашения почтовой марки в честь 200-летия открытия Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Репринтное воспроизведение единственного в России цветного экземпляра атласа - приложения к вышедшей в 1831 году книге Фаддея Беллинсгаузена - было представлено во вторник на заседании Полярной комиссии Русского географического общества (РГО), посвященном 200-летию открытия Антарктиды.

"В полном виде атлас издан никогда не был. Это уникальный источник и с точки зрения истории географических знаний, биологии и так далее", - рассказал кандидат исторических наук Никита Кузнецов, представляя книгу.

Единственный в России экземпляр атласа сохранился в Научной библиотеке РГО, это приложение к вышедшей в 1831 году книге Беллинсгаузена "Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов".

Также Кузнецов представил альбом "Русская Антарктика. История в иллюстрациях", где он выступил в качестве автора-составителя. "Идея была такая - собрать под одной обложкой различные этапы развития Антарктиды от открытия ее до наших дней", - отметил ученый.

Кроме того, в рамках заседания прошла торжественная церемония гашения почтовой марки в честь 200-летия открытия Антарктиды. На ней изображены Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, тираж составит 27 тыс. экземпляров.

Юбилейная дата

28 января отмечается 200 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. В 1820 году российская экспедиция под руководством Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный", совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая Советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году в преддверии Международного геофизического года - крупного научного события того времени (1957-1958). В настоящее время в Антарктиде работают пять зимовочных станций: "Мирный", "Восток", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен", "Прогресс", а также пять сезонных полевых баз: "Молодежная", "Оазис Бангера", "Русская", "Ленинградская", "Дружная-4".

Во вторник на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" прошел торжественный митинг, посвященный 200-летию открытия Антарктиды. В ходе телемоста первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов дал старт Году Антарктиды в России.

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РоссияСанкт-Петербург
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