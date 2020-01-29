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В Москве открывается фестиваль памяти дирижера Валерия Халилова

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы британского исполнителя на эуфониуме Стивена Мида и руководителя Кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвида Джонстона

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль в память о народном артисте России Валерии Халилове, художественном руководителе ансамбля им. А. В. Александрова, погибшем 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154, начнется в среду с молебна в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Басманном районе Москвы. Об этом сообщили организаторы фестиваля "Спасская башня", первым музыкальным руководителем которого был Халилов.

"Первым мероприятием, которое пройдет в рамках фестиваля 29 января 2020 года, станет молебен в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове", - говорится в анонсе на сайте "Спасской башни".

Устроителем смотра выступает Благотворительный фонд имени В. М. Халилова, организованный семьей и соратниками дирижера. "Нынешний фестиваль задуман как широкомасштабный культурный проект, идея которого - в год празднования 75-летия Победы показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории", - подчеркнули организаторы.

В день рождения маэстро Халилова - 30 января - военные ансамбли и хоры выступят в 15 городах: Москве, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Кызыле, Севастополе, Сочи, Тамбове, Белгороде, Истре, Киржаче, Пушкине, Санкт-Петербурге и Калининграде. Также в программе фестиваля - выступление детских духовых коллективов, вечер романсов Халилова в исполнении солистов, работавших с ним, мастер-классы британского исполнителя на эуфониуме Стивена Мида и руководителя Кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвида Джонстона.

Завершится смотр 2 февраля гала-концертом "Ода миру" в московском "Вегас сити холле" при участии Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и воспитанников Военно-музыкального училища им. Халилова.

Валерий Халилов (1952-2016) - дирижер и композитор, генерал-лейтенант, народный артист РФ. Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ (2002-2016), музыкальный руководитель международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (2007-2016), начальник Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (2016). Погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 году над Черным морем близ Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста Ансамбля им. А. В. Александрова.

Теги
РоссияХалилов, Валерий Михайлович
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